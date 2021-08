وسم 'انقذوا اطفال المغرب' يدين عفوا ملكيا عن 'مجرم اسباني'

العالم - نبض السوشيال

موضوع امتهان الاطفال وجرهم الى الفساد جريمة لا تغتفر في كافة المجتمعات الانسانية المتحضرة، غير ان التقارير قديما وحديثا تتهم المغرب بجعل المملكة سوقا لما يسمى بـ"السياحةالجنسية" و"البيدوفيليا (الاستغلال الجنسي للاطفال)".

ففي تقرير سابق صدر في الشهر الخامس من عام 2016 من قبل منظمة حماية الطفولة، وصف المغرب بـ"نقطة ساخنة" للبيدوفيليا اثر صدور تقارير دولية وصفت المغرب بأنه سوق مهمة للسياحة الجنسية والبيدوفيليا.

فقد أوضح تقرير منظمة حماية الطفولة أن المغرب يعد نقطة ساخنة تجذب الشاذين الباحثين عن السياحة الجنسية والبيدوفيليا، إذ وفقا لمعطيات دراسة أعدتها جامعة "جونز هوبكينز" منذ سنة 2007، أوضخ التقرير أن المغرب بات على رأس الدول في منطقة «المينا » المستقبلة للسياحة الجنسية، وذلك راجع بالأساس إلى مجموعة من العوامل على رأسها ارتفاع عدد السياح الأجانب الوافدين على المغرب، والذي قدر منذ سنة 2009 بما يعادل 6%، ما جعل السياحة الجنسية وجرائم البيدوفيليا واستغلال الأطفال جنسيا ترتفع بالمغرب بشكل كبير.



ورأى التقرير ان العامل الثاني في رواج هذه اللبضاعة الفاسدة هي انها تروج بحماية القانون، وفسره التقرير بالجانب القانوني الذي يساهم في إفلات المجرمين ومستغلي الأطفال جنسيا من المتابعة القضائية، حيث إن المغرب يعد من ضمن الدول العربية التي لم تحن بعد العقوبات التي تطبق في حق مستغلي الأطفال جنسيا، ما جعل ظاهرة البيدوفيليا (الاستغلال الجنسي للاطفال) ترتفع بشكل كبير في الوسط المغربي، وقد دعى التقرير إلى ضرورة مراقبة وضع الأطفال المستغلين جنسيا، وتحيين العقوبات المتعلقة بجرائم البيدوفيليا، من أجل تعزيز حماية حقوق الأطفال من التعرض للاستغلال الجنسي وجرائم البيدوفيليا.

وحسب التقرير فقد كانت تقارير سابقة أكدت أن 60 طفلا مغربيا يتعرضون يوميا لاعتداءات جنسية، وأن نحو 1000 طفل تعرضوا للاغتصاب وجرائم البيدوفيليا سنة 2015.

في 2020، طالب كثير من المغربيين بإنزال أقصى العقوبات على مرتكبي جرائم الاغتصاب فيما يأمل نشطاء حقوقيون العمل على كسر حاجز الصمت والقضاء على المحرمات في المجتمع المغربي بهدف محاربة ظاهرة الاستغلال الجنسي ضد القاصرين ووضع حد “للتساهل” مع هذه الظاهرة.

كما طالب المواطنون بانزال أقصى العقوبات على مرتكب جريمة اغتصاب وقاتل الطفل عدنان بوشوف البالغ من العمر 11 عاما وإعدامه، حيث كانت عملية اختفاء بوشوف الذي خرج في منتصف سبتمبر/أيلول من منزله لشراء دواء لوالدته من الصيدلية وأعقبتها عملية اغتصاب وقتل أحدثت زوبعة في الشارع المغربي وأثارت موجة من الغضب العارم، خاصة بعد أن عملت وسائل الإعلام المحلية عقب هذه الجريمة على تسليط الضوء على جرائم مشابهة يتعرض لها الأطفال في المغرب ومن بينها اعتقال إمام متهم بالاعتداء على عدد من أطفال قريته.

قضية دانييل غالفان المعروفة أيضا بفضيحة العفو الملكي أو فضيحة دانييل، هي قضية رأي عام هزت الشارع المغربي، مخلفة موجة من الاحتجاجات المدنية والحقوقية ضد قرار العفو الملكي الجماعي، الذي أصدره الملك محمد السادس على 48 سجينا إسبانيا كان من بينهم دانييل غالبان بينيا، المدان بثلاثين سنة سجنا نافذة عام 2011، لارتكابه جرائم هتك عرض واغتصاب وتعذيب أطفال قصر مغاربة اقترنت بأفعال عنف وسادية جرت أطوارها سنة 2008 في مدينة القنيطرة، بعد حصول أحد الأشخاص على أشرطة وصور من حاسوبه الشخصي، توثق لتلك الأفعال الجرمية.

نفتتح هذه الحلقة من (نبض السوشيال) لعصر اليوم الثلاثاء مع وسم (#انقذوا_اطفال_المغرب) حيث نبتدئ اولا مع حساب المغرد (زيني علي طالب - Zeini Ali Taleb) الذي غرد قئلا:

#انقذوا_اطفال_المغرب جمعية SahCan في كندا تندد باستغلال الاطفال في المغرب و الانتهاك المنظم لحقوق الطفل من قبل النظام المغربي و تندد بعفو ملك المغرب... السادس عن المجرم الاسباني دانيال غالفان مغتصب اطفال المغرب.

وشارك حساب المغردة الجزائرية الوهرانية (Rahma Reguieg) في تعليق لها على تغريدة (زيني علي طالب - Zeini Ali Taleb) قائلة:

#انقذو_اطفال_المغرب #انقذو_اطفال_المغرب #أنقذو_أطفال_المغرب_من_دانيال

غرد حساب الناشطة (حفيدة الأمير عبد القادر) متسائلة:

من استغلال الاطفال جنسيا في السياحة إلى رميهم في البحر و اجبارهم على السباحة إلى اسبانيا.. أي واقع أليم يعيشه أطفال المغرب #انقذوا_اطفال_المغرب

جاء في تغريدة ثانية لحساب الناشطة (حفيدة الأمير عبد القادر):

ههههه الملك عمله افراج و مسحها في مسؤولي السجون الملك تراجع عن العفو الملكي بسبب غضب المغاربة و خروجهم في مسيرات و الا لمرت القضية مرور الكرام و لا تزال جمعيات اسبانية و مغربية نشطة في التجارة بالاطفال #انقذوا_اطفال_المغرب

قال حساب المغرد الناشط (حكيم زين - hakim zin):

اوقفوا البيدوفيليا (الاستغلال الجنسي للاطفال) Stop pedophilia #انقذوا_اطفال_المغرب

قال حساب المغرد الجزائري (ضياء مزكينج - Dhia’a Mazking):

يعاني أطفال المغرب بشدة من الحكومة الفاسدة التي تروج #Pedophilia (الاستغلال الجنسي للاطفال) وتقتل وتقمع براءتهم. قف معنا لإنقاذ أطفال # المغرب فورًا من هذه السلوكيات الشاذة UNICEF #SaveChildrenOfMorocco # انقذوا_اطفال_المغرب

The children of Morocco suffer greatly from the corrupt government that promotes #Pedophilia and kills & suppresses their innocence. Stand with us to save the childern of #Morocco immediately from these abnormal behavior

نحتم هذه الحلقة من (نبض السوشيال) مع تغريدة للناشطة (نوال فوضيل - Nawel Fodil) التي غردت قائلة:

# انقذوا_اطفال_المغرب من أسرار السياحة في المغرب - السياحة الجنسية، أنقذوا أطفال المغرب من الاغتصاب # انقذوا_اطفال_المغرب

#انقذوا_اطفال_المغرب L'un des secrets du tourisme au Maroc est le tourisme sexuel , Sauvez les enfants du Maroc du viol. #انقذوا_اطفال_المغرب #Save_the_children_of_Morocco #Sauvez_les_enfants_du_Maroc