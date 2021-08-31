العراق...السيد مقتدى الصدر يدعو لثورة مليونية انتخابية

العالم-العراق

وقال في بيان موسع: "على العراقيين أن يتداركوا أمر الفساد المنتشر في بلدهم سواء على الصعيد الشعبي كانتشار الآثام والمعاصي والخلافات والقتل والشبهات والعقائد المنحرفة وغيرها، أو على صعيد الفساد السياسي الذي قد صار سجية عند الأغلب الأعم من السياسيين وغيرهم ممن يتعاونون معهم أو يرضون بفعلهم أو يسكتون أو يتغاضون عنهم".

وأضاف: "لا يكون التدارك من خلال الغوغاء والضوضاء والشغب، بل يكون من خلال الثورة المليونية الانتخابية لمحبي الإصلاح ومحبي الوطن لإزاحة الفاسدين".

وفي وقت سابق من اليوم، حث رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي مواطنيه على التصويت في الانتخابات المبكرة المقررة في العاشر من أكتوبر المقبل.