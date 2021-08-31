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العراق...السيد مقتدى الصدر يدعو لثورة مليونية انتخابية

العراق...السيد مقتدى الصدر يدعو لثورة مليونية انتخابية
الثلاثاء ٣١ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٢٩ بتوقيت غرينتش

دعا زعيم التيار الصدري في العراق السيد مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، إلى "ثورة" مليونية انتخابية لـ"محبي الإصلاح والوطن لإزاحة الفاسدين".

العالم-العراق

وقال في بيان موسع: "على العراقيين أن يتداركوا أمر الفساد المنتشر في بلدهم سواء على الصعيد الشعبي كانتشار الآثام والمعاصي والخلافات والقتل والشبهات والعقائد المنحرفة وغيرها، أو على صعيد الفساد السياسي الذي قد صار سجية عند الأغلب الأعم من السياسيين وغيرهم ممن يتعاونون معهم أو يرضون بفعلهم أو يسكتون أو يتغاضون عنهم".

وأضاف: "لا يكون التدارك من خلال الغوغاء والضوضاء والشغب، بل يكون من خلال الثورة المليونية الانتخابية لمحبي الإصلاح ومحبي الوطن لإزاحة الفاسدين".

وفي وقت سابق من اليوم، حث رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي مواطنيه على التصويت في الانتخابات المبكرة المقررة في العاشر من أكتوبر المقبل.

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