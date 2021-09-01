اليمن: 37 شهيدا وجريحا و45 غارة جوية على صعدة خلال أغسطس

العالم - اليمن

وأوضح مصدر أمني يمني، أن اعتداءات حرس الحدود السعودي وقصف الجيش السعودي المدفعي والصاروخي على المديريات الحدودية خلال الشهر الجاري أدت إلى استشهاد 16 مواطنا وإصابة 21 آخرين بجروح متفاوتة.

منطقة الرقو في مديرية منبه الحدودية نالت النصيب الأوفر من الاعتداءات السعودية حيث أوضح المصدر أن اعتداءات الجيش السعودي على المنطقة أدى إلى استشهاد 13 مواطنا، بينهم 8 شهداء باعتداءات حرس الحدود وخمسة شهداء في قصف صاروخي ومدفعي.

وأضاف أن الاعتداءات السعودية على منطقة الرقو في مديرية منبه أدت إلى جرح 7 مواطنين، بينهم أربعة جرحى بنيران حرس الحدود وثلاثة في قصف صاروخي ومدفعي.

وفي مديرية شدا أوضح المصدر أن اعتداءات العدو السعودي على المديرية أدت إلى استشهاد وإصابة 17 مواطنا، بينهم ثلاثة شهداء و14 جريحا، مضيفا أن كل الضحايا بفعل القصف الصاروخي والمدفعي للجيش السعودي.

في ذات السياق أكد مصدر أمني أن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي شن 45 غارة جوية على مناطق متفرقة من محافظة صعدة.. موضحا أن طيران العدوان شن 24 غارة جوية على مديرية الظاهر و16 غارة جوية على مناطق متفرقة من مديرية كتاف وثلاث غارات جوية على مديرية شدا وغارتين على مديرية باقم.