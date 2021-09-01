الفتح: قلنا كلمتنا برفض الوجود الاميركي وننتظر تطبيق ذلك

العالم-العراق

وقال البلداوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الشعب اكتوى بنار الوعود ويريد من يقدم له الخدمة والافعال وليس الاقوال فحسب، وخصوصا مايتعلق بالتواجد الاميركي حيث قال البرلمان كلمته ورفض اي وجود لابناء واشنطن في ارض العراق”.

واضاف ان “قرار اخراج القوات الاميركية من العراق قد صدر من البرلمان والحكومة العراقية ذهبت بهذا الاتجاه خلال محادثاتها في واشنطن، وفي حال طالبت الحكومة ببقاء هذه القوات فيجب ان تقولها بشكل صريح”.

وأشار البلداوي الى ان “قرار البقاء والخروج الاميركي يتعلق بالبرلمان وهو الذي قال كلمته وحدد مصير هذه القوات من التواجد في العراق من عدمه، وما على الحكومة الا تنفيذ ذلك عبر الاطر الدبلوماسية، وحتى حكومة عبد المهدي رفضت هذا التواجد”