الأربعاء ٠١ سبتمبر ٢٠٢١
٠٨:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

الفتح: قلنا كلمتنا برفض الوجود الاميركي وننتظر تطبيق ذلك

الفتح: قلنا كلمتنا برفض الوجود الاميركي وننتظر تطبيق ذلك
الأربعاء ٠١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥١ بتوقيت غرينتش

أكد النائب عن تحالف الفتح العراقي محمد البلداوي، الأربعاء، ان البرلمان اتخذ قراره برفض التواجد الاميركي داخل العراق ومازال ينتظر تنفيذ ذلك في نهاية العام الجاري بعد ان اجتمعت الحكومة مع نظيرتها الاميركية في واشنطن حول هذا الامر.

العالم-العراق

وقال البلداوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الشعب اكتوى بنار الوعود ويريد من يقدم له الخدمة والافعال وليس الاقوال فحسب، وخصوصا مايتعلق بالتواجد الاميركي حيث قال البرلمان كلمته ورفض اي وجود لابناء واشنطن في ارض العراق”.

واضاف ان “قرار اخراج القوات الاميركية من العراق قد صدر من البرلمان والحكومة العراقية ذهبت بهذا الاتجاه خلال محادثاتها في واشنطن، وفي حال طالبت الحكومة ببقاء هذه القوات فيجب ان تقولها بشكل صريح”.

وأشار البلداوي الى ان “قرار البقاء والخروج الاميركي يتعلق بالبرلمان وهو الذي قال كلمته وحدد مصير هذه القوات من التواجد في العراق من عدمه، وما على الحكومة الا تنفيذ ذلك عبر الاطر الدبلوماسية، وحتى حكومة عبد المهدي رفضت هذا التواجد”

روابط ذات صلة

العامري: يجب إنهاء الوجود الاجنبي في العراق بنهاية العام

الفتح: اميركا ستبقي قواتها داخل العراق والشعب لن ينخدع باتفاق واشنطن

السيد عمار الحكيم يؤكد ضرورة خروج القوات الأمريكية وتطوير الحشد الشعبي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أفضل أنواع الشاي للصحة.. تعرف عليها

الفتح: قلنا كلمتنا برفض الوجود الاميركي وننتظر تطبيق ذلك

مع ارتفاع الحرارة.. توقعات الطقس في سوريا خلال الايام المقبلة

قريبا.. زيادة جديدة في أسعار الإسمنت في سوريا و"الصناعة" تعلق

الفياض: الحشد هو الضمانة الاكبر لوجود الدولة العراقية

الموسوي: العمليات الإرهابية في العراق أصبحت نوعية بسبب الدعم الأمريكي