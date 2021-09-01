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ايران تزيح الستار عن انجازين في مجال الدفاع الجوي

ايران تزيح الستار عن انجازين في مجال الدفاع الجوي
الأربعاء ٠١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢٣ بتوقيت غرينتش

بحضور قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الايراني العميد علي رضا صباحي فرد، تم اليوم الاربعاء ازاحة الستار عن انجازين جديدين في اكتشاف الاهداف المعادية وتدميرها.

العالم - ايران

يُطلق على المشروع الأول أسم "البرز" Alborz ، حيث تم صنع رادار ثلاثي الأبعاد خاص بمصفوفة البرز الضبابي بهدف اعتراض ورصد أهداف التصادم بعيدة المدى ذات المقطع العرضي المنخفض للرادار والتخفي.

ويبلغ الحد الأقصى لمدى الرادار 450 كم ويمكنه تحديد الأهداف على ارتفاع منخفض، وقادر على تتبع 300 هدف في وقت واحد.
والمشروع الآخر هو منظومة "برهان"، وهو مركز قيادة وتحكم للأسلحة منخفضة المدى ومنخفضة الارتفاع كفئة قيادة أخيرة في الدفاع النقطي لشبكة قيادة وسيطرة الدفاع الجوي.

وبعد تلقي المعلومات وتحليلها من جميع المصادر، تقوم منظومة "برهان" بتزويدها لأعلى مستويات القيادة وفي اقصر فترة ممكنة من اجل اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ المهمة وتدمير الهدف.

تتيح هذه المنظومة بقدرتها الفعالة على الكشف والمعالجة ، إمكانية تدمير وخداع الأهداف الجوية، كما ترسل هذه المعلومات إلى منظومات الصواريخ من خلال دمج البيانات الواردة من الأنظمة الكهروضوئية مع البيانات الواردة من أنظمة الرادار.

بالإضافة إلى القدرة على اكتشاف الهدف في الوضع السلبي (Passive mode) ، فإن منظومة "برهان" لديها أيضًا القدرة على إصدار أوامر للتعامل مع التشويش الإلكتروني.

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