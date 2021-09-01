لبنان..  مخزون الطحين في الافران ينفد اليوم

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و قال علي ابراهيم اليوم الاربعاء في اتصال لالوكالة الوطنية للاعلام، "ان الدراسة التي يعدها وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمه بالنسبة لسعر ربطة الخبز وخفضها عند هبوط سعر صرف الدولار مجحفة بحق الافران، معتبرا انه من المفروض ان يتغير السعر حسب سعر المازوت.

ولفت الى ان الوزير نعمه طلب اسماء الموزعين المعتمدين للخبز وكمية الخبز التي يوزعونها، ويقول اننا وزعنا خمسين بالمئة من الكمية، هذا الامر صحيح لكن المازوت غير متوافر.

واستغرب تبليغ نعمه المطاحن بعدم تسليم الطحين للافران، مؤكدا ان هذا الامر سيسبب أزمة خبز.

يذكر ان بعض الافران في لبنان أعلن اليوم التوقف عن العمل بسبب نفاد مادة الطحين.