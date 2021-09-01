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لبنان..  مخزون الطحين في الافران ينفد اليوم

لبنان..  مخزون الطحين في الافران ينفد اليوم
الأربعاء ٠١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:١٩ بتوقيت غرينتش

أعلن نقيب اصحاب الافران في لبنان ان مخزون الطحين في الافران ينفد اليوم، محملا المسؤولية للوزير  الاقتصاد في هذا الامر.

العالم_لبنان

و قال علي ابراهيم اليوم الاربعاء في اتصال لالوكالة الوطنية للاعلام، "ان الدراسة التي يعدها وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمه بالنسبة لسعر ربطة الخبز وخفضها عند هبوط سعر صرف الدولار مجحفة بحق الافران، معتبرا انه من المفروض ان يتغير السعر حسب سعر المازوت.
ولفت الى ان الوزير نعمه طلب اسماء الموزعين المعتمدين للخبز وكمية الخبز التي يوزعونها، ويقول اننا وزعنا خمسين بالمئة من الكمية، هذا الامر صحيح لكن المازوت غير متوافر.
واستغرب تبليغ نعمه المطاحن بعدم تسليم الطحين للافران، مؤكدا ان هذا الامر سيسبب أزمة خبز.

يذكر ان بعض الافران في لبنان أعلن اليوم التوقف عن العمل بسبب نفاد مادة الطحين.

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لبنان..  مخزون الطحين في الافران ينفد اليوم

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