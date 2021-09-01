العالم - إيران

المناسبة يوم سلاح الدفاع الجوي الذي يعتبر أهم عوامل الحسم في الحروب الحديثة، حيث استعرضت قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني مشاريع عديدة.

وفي كلمة له بمراسم إزاحة الستار قال قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني العميد عليرضا صباحي فرد: "في مجال الدفاع الجوي أصبحنا القوة الأولى في المنطقة، وإن العدو يعلم بقدراتنا جيدا، وتوصلنا إلى قدرات وإمكانيات جعلتنا لن نحتاج إلى أحد.. في الأيام الماضية دشنا العديد من المشاريع لم نكشف عن أغلبها و من ضمنها هذين المشروعين."

الإنجاز الأول هو مشروع "ألبرز" والذي تضمن تصميم وتصنيع رادار بعيد المدى بتقنية تنظيمية ثلاثية الأبعاد.

وبهذا الشأن أوضح العميد عليرضا صباحي فرد أن: "رادار ألبرز بإمكانه استكشاف ٣٠٠ هدف بشكل متزامن وعلى مستويات منخفضة جدا ومتابعة الأهداف الجوية المتعددة في نفس الوقت، حتى المتخفية عن الرادارات."

المشروع الثاني، هو مشروع "برهان" لتصميم وتصنيع منظومة القيادة والسيطرة السريعة على الأسلحة ذات المديات القصيرة والارتفاع المنخفض.

المركز هو الوحيد الذي يستلم المعلومات من كافة المصادر، ويقوم بتحليلها وفق أوليات القيادة الميدانية العليا.

وأشار رئيس منظمة جهاد الاكتفاء الذاتي لسلاح الدفاع الجوي العميد صمد آقامحمدي لمراسلنا أن: "مركز قيادة برهان بإمكانه أن يقدم التعليمات اللازمة لتنفيذ مهمة تدمير الأهداف.. وتتميز المنظومة بإمكانية العمل في محيط الحرب الإلكترونية حتى عند عدم تشغيلها، والتشويش الإلكتروني على المنظومات العدوة القريبة منها، والتصدي لها."

ويأتي الإنجازان على مسار تطوير إيران المتواصل لقدراتها الدفاعية، ويؤكد قدراتها التقنية والعملياتية المتنامية في صناعة الدفاع الجوي بخبرات محلية شبابية، واستدامة العمل للمحافظة على التفوق المتميز في ساحة المواجهة بالطاقة الرادعة للدفاع الجوي للبلاد.

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