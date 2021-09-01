خبيرةبالشأن الاقليمي تكشف عما لم يكن بالحسبان في كابول

العالم - خاص بالعالم

وقالت رزق في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم ان الاميركان كانوا يتوقعون خروجاً هادئاً وسلمياً من افغانستان لكن العمليات التي رافقت انسحابهم، أصابتهم بظروف أقل ما يمكن توصيفها فوضوية.

وأكدت رزق وجود دبلوماسية ماوراء الافق تتمثل في استمرار المفاوضات الاميركي مع الاطراف الافغانية في الدوحة معتبرة ان الولايات المتحدة لن تترك افغانستان، رغم انسحابها من هذا البلد، وسوف تواصل سياستها بشأن افغانستان عن طريق الدبلوماسية، انطلاقاً من الدوحة.

هذا وأحدث الانسحاب الاميركي من افغانستان ضجة اعلامية بسبب الفوضی التي رافقه من سيطرة طالبان علی البلاد الی هروب الرئيس الافغاني أشرف غني واستسلام الجيش الافغاني، ثم سقوط مواطنين افغان متشبثين بالطائرة الاميركية وغيرها من التطورات الدراماتيكية.