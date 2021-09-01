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قطر: نتطلع إلى عملية انتقالية سلمية في أفغانستان

قطر: نتطلع إلى عملية انتقالية سلمية في أفغانستان
الأربعاء ٠١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٧ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن الدوحة تتطلع إلى عملية انتقالية سلمية وسلسة في أفغانستان، وذلك عقب انسحاب القوات الأمريكية منها وسيطرة حركة "طالبان" على الحكم.

العالم- قطر

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة خارجية هولندا سيغريد كاغ، اليوم الأربعاء، حسبما ذكر الوزير القطري في تدوينة على حسابه الرسمي على "تويتر".

وكتب آل ثاني: "سرني الترحيب بزميلتي سيغريد كاغ، في الدوحة"، مضيفا: "تناولنا آخر مستجدات المنطقة بعقلانية وواقعية".

وتابع وزير خارجية قطر: "شددنا على أهمية تعزيز التعاون الدولي والتشاور بصورة مستمر، للتعامل مع التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في أفغانستان بصورة لا تؤثر على الشعب الأفغاني".

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حذر في وقت سابق اليوم مما قال عنه إنه "كارثة إنسانية" تلوح في أفق أفغانستان.

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قطر: نتطلع إلى عملية انتقالية سلمية في أفغانستان