بالفيديو.. طالبان تحتفل بخروج القوات الامريكية المحتلة

العالم - افغانستان

طالبان وانصارها تحتفل فرحا بخروج القوات الامريكية من افغانستان. بعدما علموا بخروج اخر جندي امريكي من بلادهم خرجوا الى الشوارع محتفلين بهذا الانجاز وهزيمة اقوى الجيوش في العالم.

وقال المحلل السياسي، روح الله عمر الافغاني: "الحمد لله التأمين رائع ولا مشاكل امنية حاليا حتى الان ونرجو الله ان لا تكون في المستقبل ونحن شهدنا مقاتلي حركة طالبان متواجدين في جميع النواحي حتى في الطرق التي تحيط بالمطار. حركة طالبان ستقوم بتأمين المطار كاملا ثم ستنظر هل بامكانها ان تشغل المطار بنفسها ان لم يمكنها سوف يلجاون الى الدول الصديقة حتى يتعاونوا معها في تشغيل هذا المطار".

بعد شهر من تصدر قائمة الاخبار عالميا ها هو مطار كابول يبدو مهجورا نوعا ما، هل سيتم البدأ باعمال الصيانة هل سيتم تشغيل المطار هل ستعطي برج مراقبة المطار اوامر الهبوط والاقلاع من جديد؟ طالبان تطلب الوقت لكل هذا لكن الان وبعد المطار تتجه انظار الحركة الى ولاية بنجشير التي لم تسقط حتى الان بيد طالبان ولسان حالهم يقول بعد خروج الامريكان لقد تفرغنا لكم.

رئيس هيئة الدعوة والارشاد في طاابان يوجه رسالة لاهالي ولاية بنجشير انه لم تفلح المفاوضات مع كبار الولاية وان على الاهالي تقديم النصح لهيئة التفاوض البنجشيرية لعد اراقة الدماء.

فيما تحشد مسلحي طالبان على اطراف الولاية يبدو انهم يستعدون للحرب الاخيرة قبل السيطرة على بنجشير.

وقال المتحدث باسم جبهة ولاية بنجشير، فهيم دشتي: "الليلة الماضية قامت طالبان بهجوم على الولاية من الغرب بفضل الله الوقت لم يساعدهم وسقط بينهم 8 قتلى وعدد من الجرحى ، فيما جرح شخصين من جبهتنا".

في العاصمة الجميع ينتظر مستحقاته على ابواب المصارف التي تعمل ولكن كالسلحفاة خوفا من اخراج ثروات البلاد الى الخارج. صحيح ان بعد وصول طالبان الى العاصمة كابول اختفت اعمال القتل والسرقة ولكن ماذا عن نواحي الحياة الاخرى الا تحتاج الى مدبر.

كما قال رئيس قبيلة احمد زي، حشمت غني: "طالبان تستطيع السيطرة على افغانستان من الناحية الأمنية حتى 95% ولكن هنالك عدة نواحي أخرى مهمة أيضا الاقتصاد ، العلاقات الدولية ، إدارة تدير النظام المدني في البلاد ، الترانزيت والشحن ، المعادن الاقتصاد السليم فهذه ألامور ضرورية جدا".

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