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مصادر عبرية تكشف عن لقاء "قريب" و"علني" بين السيسي وبينيت

مصادر عبرية تكشف عن لقاء
الأربعاء ٠١ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٥٦ بتوقيت غرينتش

افادت قناة «كان» الصهيونية بأن رئيس الوزراء نفتالي بينيت والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سيجتمعان «قريباً وبشكل علني» في مدينة شرم الشيخ المصرية.

العالم-الاحتلال

وقالت، الأربعاء، إن «من المتوقع أن يلتقي بينيت والسيسي قريباً في شرم الشيخ، وقد اتفقت إسرائيل ومصر بالفعل على عقد الاجتماع بشكل علني وليس سراً».

ولم تحدد القناة تاريخاً محدداً للقاء، إلا أنها قالت إنه من المتوقع أن يكون «قريباً جداً».

وأكدت أن «إسرائيل قامت بسلسلة بادرات تجاه قطاع غزة، في ظل جهد مصري لتحقيق تسوية على حدود القطاع مع إسرائيل، بما في ذلك قضية الأسرى والمفقودين».

وفي وقت سابق الأربعاء، قررت إسرائيل رفع القيود الإضافية التي فرضتها على غزة، في أيار الماضي، عقب عدوان على القطاع.

ومن القيود التي تم رفعها: توسيع مساحة الصيد من 12 إلى 15 ميلاً بحرياً، وإعادة فتح معبر كرم أبو سالم (معبر تجاري) بشكل كامل لإدخال المعدات والبضائع.

وفي 18 آب الماضي، وجه رئيس الاستخبارات المصرية، عباس كامل، خلال لقائه بينيت دعوة له، باسم السيسي، لزيارة القاهرة، بحسب بيان لرئاسة الحكومة الإسرائيلية.

ويأتي الحديث عن لقاء مرتقب بين السيسي وبينيت، في ظل قمة ثلاثية فلسطينية مصرية أردنية مرتقبة في القاهرة الخميس.

وفي وقت سابق الأربعاء، وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى القاهرة، في زيارة رسمية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن القمة تهدف إلى «حث الإدارة الأميركية على الوفاء بوعودها بالحفاظ على (خيار) حل الدولتين، من خلال خطوات عملية تضع حداً للسياسة الاستيطانية العنصرية، والعمل على فتح مسار سياسي يُفضي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحق العودة للاجئين».

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مصادر عبرية تكشف عن لقاء "قريب" و"علني" بين السيسي وبينيت

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