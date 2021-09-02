حريق بمنطقة الكرادة وسط بغداد

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وذكرت المديرية في بيان، أن "فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق اندلع داخل معمل المسك لصناعة الأجباس المختلفة مكون من أربعة طوابق في منطقة الكرادة تقاطع 52 وسط بغداد ".

واضافت، أن "فرق الدفاع المدني اضطرت الى كسر الاقفال للأبواب المؤصدة داخل المعمل واستخدام سلالم الاطفاء الخارجية من اجل الدخول عبر سطح البناية واخماد الحريق الذي اندلع داخل الطابق الثاني الذي يحتوي على خط الانتاج الرئيسي في العمل المذكور" .

وأكدت مديرية الدفاع المدني، على ضرورة الإلتزام بشروط السلامة والامان ومنها ان يكون لكل بناية تجارية او معمل حراسات من اجل التبليغ عن الحوادث ، وكذلك فتح الابواب المؤصدة أما فرق الدفاع المدني بهدف التدخل السريع وعدم استنزاف الوقت من اجل كسر الاقفال للأبواب المقفلة مما يؤدي الى تفاقم وانتشار الحريق وتعاظم الاضرار الناتجة منه ".