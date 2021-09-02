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طيران العدوان يشن 39 غارة جوية على محافظة مأرب

طيران العدوان يشن 39 غارة جوية على محافظة مأرب
الخميس ٠٢ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

شن طيران العدوان السعودي الإماراتي، أمس الأربعاء، 39 غارة جوية على مديريات محافظة مأرب.

العالم - اليمن

وأوضح مصدر أمني يمني لموقع "انصارالله" أن طيران العدوان شن 17 غارة جوية على مديرية صرواح و14 غارة جوية على مديرية رحبة و8 غارات جوية على مديرية مدغل بمحافظة مأرب.

وفي الحديدة أوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط أن قوى العدوان ارتكبت 202 خروق خلال الـ 24 ساعة الماضية بينها استحداث تحصينات قتالية في كيلو16 والفازة والجبلية.

وأضاف المصدر أن خروق قوى العدوان في الحديدة شملت إلقاء قنابل من طائرات تجسسية في الفازة والتحيتا.

وقد أصيب ثلاثة مواطنين في حي الشهداء وأصيب آخر في حي السلخانة في الحديدة في قصف مكثف لقوى العدوان.

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