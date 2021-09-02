أهداف 'اسرائيل' من التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية

العالم - خاص بالعالم

وقال عليان في حديث لبرنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الاخبارية: ان السلطة الفلسطينية يجب عليها اولا التفاوض مع الشعب الفلسطيني ومن ثم تفكر بان تتفاوض مع العدو الصهيوني.

واضاف ان الداخل الفلسطيني يمر بصراع داخلي ويجب ان ينتهي هذا الصراع حتى يصحح المسار الفلسطيني بإقامة وحدة وطنية متكاملة.

وأكد عليان ان مغزى التنسيق الامني الذي تم بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الاسرائيلي بعد لقاء محمود عباس وبيني غانتس هو تصدي السلطة الفلسطينة لأي مقاومة من الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال، كما فعلت مع الشهيد نزار بنات في مدينة الخليل.

واوضح عليان ان مشكلة الفلسطينينين الاساسية هي عدم وجود استراتيجية وطنية متكاملة.