رئيس البرلمان العراقي يلتقي نظيرة الاردني لبحث مخرجات القمة الثلاثية

العالم - العراق

وقال المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان، ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي أستقبل، اليوم الخميس، نظيره الأردني عبد المنعم العودات والوفد المرافق له في مبنى المجلس"، مبينا ان "مباحثات عُقدت في مقر مجلس النواب حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والدبلوماسية البرلمانية والتعاون والتنسيق المشترك بين البرلمانين".

وذكر المكتب ان " المباحثات أكدت أهمية تواصل اللجان الدائمة المعنية في كلا المجلسين، لتذليل العقبات التي يمكن أن تقف عائقاً إزاء مخرجات القمة الثلاثية".

وأكد الحلبوسي على "عمق العلاقات الأخوية بين العراق والاردن"، لافتا الى "أهمية تمتين أواصر التعاون، للمُضي بخطىً عملية تنعكس على واقع الشعبين الشقيقين".

وتابع أن "مجلس النواب يدعم مخرجات القمة الثلاثية والاتفاقيات الثنائية بين البلدين"، مشيراً إلى "ضرورة تسهيل إجراءات الاستثمار وحماية المستثمرين في كلا البلدين".

وثمن الحلبوسي "دعم الأردن والملك عبد الله الثاني للعراق في مواجهة التحديات، وتوطيد روابط العمل الثنائي، والتعاون في المجالات كافة".

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب الأردني "أهميةَ تأسيس مرحلة جديدة وصياغة تعاون بين البرلمانين"، مشيراً إلى أن "هذه الزيارة والزيارات المتتالية لجلالة الملك عبد الله الثاني هي للتأكيد الرسمي أن العراق والأردن يشكل كلٌّ منهما للآخر عمقاً استراتيجياً".

وتابع ان "أمن العراق جزء لا يتجزأ من أمن الأردن، وأن المنطقة لا تنعم بالاستقرار إلا باستقرار العراق"، موضحا أن "العراق قدَّم نموذجاً بطولياً بحربه ضد الإرهاب باسمنا جميعا، وأننا نسجل فخرنا بما حققه من نصرٍ على المستويات كافة".

وذكر ان "موقف الملك والشعب الأردني كان وما زال وسيبقى داعماً لعراقٍ مستقر موحَّد"، لافتا الى "دعمَ المملكة للعملية الديمقراطية في العراق وإجراء الانتخابات المبكرة النيابية القادمة".