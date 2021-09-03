شاهد..لماذا لم تشكل الحكومة في لبنان الى اليوم؟

العالم - خاص بالعالم

وأضاف ألفا في حديث لبرنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الاخبارية:"ان تشكيل الحكومة في لبنان دونها عقبات اكبر بكثير من العقبات التي نراها في وسائل الاعلام والتي نقرؤها لان هناك اسباب تتعلق بطبيعة النظام والدستور اللبناني وللقراءة رئيس الجمهورية ورئيس المكلف للمادة 53 من الدستور اللبناني".

وقال ألفا ان قراءة للمادة 53 (التي تنص على مشاركة رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة) من الدستوزر اللبناني ملتبسة رئيس الجمهورية يرأها من منظار ورئيس الحكومة يرأها من منظار آخر لذا هناك ازمة في النظام والدستور اللبناني.

وشدد ألفا على ان لبنان اليوم امام مأزق لان هناك خصومة سياسية مابين انتماءات رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، موضحا ان نجبيب ميقاتي لديه شخصية دبلوماسية ومرنه لكنه تابع لنادي رؤساء الحكومات السابقين وعلى رأسهم الرئيس الحريري ولايستطيع ان يخرج من الشروط والمعايير الموجودة عند سعد الحريري.

وأكد ألفا ان المشكلة الاساسية في الحكومة اللبنانية هي في المهمام التي ستتصدى له الحكومة بعد تشكيلها، مقترحاً ان يكون هناك اتفاق على البيان الوزاري في لبنان قبل ان تشكل الحكومة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...