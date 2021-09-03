عقار جديد غير متوقع لعلاج كورونا يثبت نتائج مذهلة

العالم - منوعات

اذ كشفوا مؤخرا أن عقارا يستخدم لعلاج التهاب المفصل أظهر نجاحا في علاج مرضى “كوفيد-19” الذي يسببه فيروس كورونا.

وجاء هذا الاكتشاف في دراسة أجريت في 12 دولة وعلى نحو 155 مريض بـ”كوفيد-19 وحققت نتائج باهرة لدرجة أنه جرى الترحيب بها، خاصة من حيث الإصابات الشديدة بالمرض بحسب القائمين عليها.

ووجد الباحثون أن الدواء الواعد قلل نسبة الوفيات بنحو 5 بالمئة، وأنفذ حياة 20 مريضا كان من الممكن أن يموتوا بسبب كورونا في غضون 60 يوما.

والعقار هذا هو “الباريسيتينيب” يستخدم لعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي ، وكان يُعتقد منذ أشهر طويلة أن لديه خصائص محتملة مضادة للفيروسات، لكن المؤكد عنه أنه مثبت قوي للالتهاب في جسم الانسان ، إذ إن الالتهابات التي تسببها إصابات “كوفيد-19” الشديدة يمكن محاربتها عن طريق هذا العقار ، بحسب مانقلت مجلة “فوربس” الأميركية، الأربعاء.

وذكر العلماء أن المصابين بحالات شديدة من فيروس كورونا يتعرضون لخلل في العديد من اعضاء جسمهم ، نتيجة الالتهابات المفرطة ، بما في ذلك متلازمة الضائقة التنفسية.

وعلى الرغم من التقدم في العلاجات ضد كورونا باستخدام أدوية أخرى، فإن خفض معدل الوفيات بين المرضى في المستشفى ما يزال يمثل حاجة ماسة لم يتم حسمها حتى الآن .