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شاهد..إفتتاح"خان الحرير"أقدم الأسواق في العالم بحلب السورية

الجمعة ٠٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٩ بتوقيت غرينتش

خان الحرير من أقدم الأسواق في العالم وواحد من بين37 سوقا محيطة بقلعة حلب الأثرية، التي كانت تستقطب وعلى مدى قرون آلاف التجار والحرفيين والسياح، فكانت بمثابة العاصمة الاقتصادية لسوريا.

العالم - خاص بالعالم

وعلى الرغم من أن نحو 60 في المئة من المدينة القديمة تضرر بشدة وتدمر 30 في المئة منها بشكل كامل بحسب تقدير منظمة اليونيسكو، لكن مشاريع إعادة تأهيل الأسواق والبنى التحتية التي اطلقتها السلطات ومنظمات غير حكومية منذ أكثر من عامين لإعادة الخدمات تدريجيا لا زالت تشهدها حلب القديمة، منتهية من أعمال ترميم سوق خان الحرير الذي يضم نحو ستين محلا، ومجرية الاستعدادات لبدء ترميم سوقين اخرين.

ورغم فرحة التجار بافتتاح السوق وخاناته وعودة الحياة إليه ولو جزئيا لكنهم لا يخفون شعورهم بالمرارة والوحدة لغياب العديد من اصحاب المحلات وابنائهم الذين هاجروا الى الخارج منذ سنوات بسبب الحرب على بلادهم، ناهيك عن النشاط الاقتصادي الخجول في ظل الحصار والعقوبات الأميركية التي تفرض عراقيل تتعلق بالاستيراد والتصدير وحركة التجارة .

مشهد الكميات الضخمة من الأنقاض والأبنية المدمرة في حلب القديمة المدرجة على قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم (يونيسكو) للتراث المهدد بالخطر، بددته المشاريع وفتح عشرات المحلات والمقاهي أبوابها وعودة الناس لارتيادها والتقاط الصور التذكارية كما في السابق.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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