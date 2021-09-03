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الحاج حسن: استقدام المحروقات من إيران يكسر الحصار ولا يرتبط بأي شرط

الحاج حسن: استقدام المحروقات من إيران يكسر الحصار ولا يرتبط بأي شرط
الجمعة ٠٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:١٣ بتوقيت غرينتش

قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن ان استقدام المحروقات من إيران يكسر الحصار ولا يرتبط بأي شرط، مؤكدا أننا ننظر الى هذه المساعدات نظرة الود والإحترام.

العالم ـ لبنان

اعتبر رئيس تكتل "نواب بعلبك الهرمل" النائب ​حسين الحاج حسن​، أن "من محاسن الصدف السياسية والوطنية أن تصل المساعدات من ​المحروقات​ من الشرق اي من ​إيران​ والعراق في مقابل الحصار المفروض على ​لبنان​ من الغرب من ​الولايات المتحدة​ وحلفائها وأتباعها، فنحن ننظر الى هذه المساعدات نظرة الود والإحترام والتقدير"، ورأى أن "من لا يساعد لبنان في هذه المحنة لديه أجندة سياسية وشروط سياسية".

وتابع في ​مقابلة​ تلفزيونية: "استقدام المحروقات من إيران يعني مد يد العون للبنانيين وحل مشكلتهم في القطاعات المختلفة، كسر الحصار، كسر الاحتكار وكسر للسوق السوداء. وهذه الخطوة سيكون لها تداعيات إيجابية على السوق من خلال مصدر جديد للمحروقات لا يربط هذه ​الخدمة​ بأي شرط سياسي".

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