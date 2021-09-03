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الاتحاد العام للشغل فى تونس يدعو إلى استفتاء لتعديل النظام السياسى

الاتحاد العام للشغل فى تونس يدعو إلى استفتاء لتعديل النظام السياسى
الجمعة ٠٣ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

حث الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير القوي اليوم الجمعة الرئيس التونسي قيس سعيد إلى الاسراع بتعيين حكومة واقتراح استفتاء لتعديل النظام السياسي في الدستور.

العالم ـ تونس

وفي 25 يوليو تموز، عزل سعيد رئيس الوزراء هشام المشيشي وجمد أعمال البرلمان ضمن إجراءات استثنائية أعلن تمديدها ووصفها معارضوه بأنها انقلاب. لكن سعيد قال إن خطواته تهدف لحماية الدولة من الانهيار. وحتى الآن لم يعين سعيد حكومة ولم يعلن برنامجه للفترة المقبلة.

وقال نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل "المشكلة الأساسية في تونس المنظومة السياسية والدستورية كبلت كل شيء ولم تترك مجالا للتقدم... يجب طرح استفتاء لإصلاح النظام السياسي".

وأضاف أن الاتحاد يطالب بالإسراع في تشكيل الحكومة والنظر في الملفات الحارقة مثل البطالة والتعليم والصحة والوضع الاقتصادي والاجتماعي.

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