العميد حاجي زادة: سيتم توسيع التعاون مع وزارة الدفاع للارتقاء بالقدرات الصاروخية

العالم - ايران

جاء ذلك خلال لقاء العميد حاجي زادة بمعية مساعديه اليوم السبت وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة في مبنى وزارة الدفاع.

واكد قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري على التعاطي والتعاون وتبادل الخبرات بين مجموعتي وزارة الدفاع والقوة الجوفضائية للحرس وقال: ان وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة تؤدي دورا مؤثرا وحاسما في الارتقاء بالقدرات الدفاعية للقوة الجوفضائية للحرس الثوري.

واكد العميد حاجي زادة بان التعاون سيتوسع مع وزارة الدفاع في المرحلة الجديدة في مجال الارتقاء بالقدرات الصاروخية للحرس الثوري.

من جانبه اعلن وزير الدفاع استعداد الوزارة للتعاطي والتعاون الوثيق مع القوة الجوفضائية للحرس الثوري واضاف: انه وفي ظل الطاقات والارضيات الواسعة الصناعية والانتاجية لدى وزارة الدفاع سنتمكن من اتخاذ خطوات واسعة في سياق توفير وتلبية الاحتياجات الدفاعية والعسكرية للقوات المسلحة خاصة القوة الجوفضائية للحرس الثوري.

ووصف العميد آشتياني القدرات الانتاجية لوزارة الدفاع في المجال الصاروخي بانها واسعة ومتطورة وتكنولوجية وقال: ان تلبية جميع حاجات القوة الجوفضائية للحرس الثوري ستكون الاولوية الاولى لوزارة الدفاع.