وزير الصحة الايراني: سنستورد العدد الكافي من لقاحات كورونا

العالم - ايران

واشار عين اللهي في تصريح له اليوم السبت الى ان اعداد الوفيات انخفضت بصورة ملحوظة لدى الافراد الذين تلقوا اللقاح في جميع انحاء العالم وقال: انه في بلادنا ايضا فان الشرائح التي تلقت اللقاح مثل الكوادر الصحية والطبية التي تم تطعيمها بنسبة نحو 95 بالمائة قد انخفضت فيها الوفيات الى حد كبير.

واضاف: انه سيتم استيراد العدد الكافي من لقاحات كورونا في الفترة القادمة.

واكد الاهمية الكبيرة للتعاون من قبل المواطنين في سياق السيطرة على المرض ومكافحته وقال: ان المواطنين في بعض المحافظات حولوا حسينياتهم الى مراكز لتطعيم لقاح كورونا كما تم تبديل اماكن رياضية الى مراكز تطعيم.

واشار الى ان بعض اللقاحات بحاجة الى درجات حرارة 70 تحت الصفر مثل فايزر او 20 تحت الصفر مثل "سبوتنيك في" او غيرها التي بحاجة الى 4 او 6 درجات وقال: هنالك في البلاد في الوقت الحاضر لقاح "بركت" الايراني ولقاح "سينوفارم" الصيني ومن السهولة كثيرا تخزينهما لانها ليسا بحاجة الى درجات حرارة واطئة كثيرا.

واعرب عين اللهي عن امله بانجاز عملية التطعيم بسرعة وبالقدر الكافي للحيلولة دون حدوث موجات اخرى من كورونا.