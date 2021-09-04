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رئيس رابطة مدرسي الحوزة العلمية يعزي برحيل اية الله حكيم

رئيس رابطة مدرسي الحوزة العلمية يعزي برحيل اية الله حكيم
السبت ٠٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٣٨ بتوقيت غرينتش

 عزى رئيس رابطة مدرسي الحوزة العلمية في قم المقدسة "اية الله السيد هاشم حسيني بوشهري"، برحيل المرجع الديني "اية الله السيد محمد سعيد الحكيم" (قدس الله سره).

العالم - ايران

وافاد مراسل "ارنا" في قم المقدسة، ان اية "الله حسيني بوشهري"، اعرب عن بالغ الاسى والحزن في رسالة العزاء التي بعثها بمناسبة رحيل "المرجع الكبير والفقيه الجليل سماحة اية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم".

وجاء في جانب من رسالة العزاء لرئيس رابطة مدرسي الحوزة العلمية : ان هذا العالم المجاهد والفقيه العظيم، كان له دور مؤثر للغاية في مجال التربية الدينية والسياسية ومحاربة نظام صدام المستبد، وتربية طلبة العلوم الدينية الافاضل وتاليف الكتب العلمية؛ ولاسيما النهوض بمستوى الحوزات العملية والترويج للمعارف الاسلامية واحياء مراسم اربعينية سيد الشهداء (عليه السلام).

وبالمناسبة قدم اية الله حسيني بوشهري العزاء، اصالة ونيابة عن جمعية مدرسي الحوزة العلمية، الى مقام صاحب العصر الامام المنتظر (عج) وسماحة قائد الثورة الاسلامية "اية الله العظمى السيد علي الخامنئي"، و مراجع الدين والعلماء الاجلاء في قم المقدسة والنجف الاشرف، والى ابناء الفقيد الجليل واسرته الكريمة؛ سائلاً الباري تعالى أن يمن عليه بعلو الدرجات ويلهم ذويه الصبر الجميل.

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