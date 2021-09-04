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في مباراتها الثانية للدور الحاسم لتصفيات كأس العالم

الثلاثاء.. سوريا تلتقي الإمارات على ملعب القويسمة بالأردن

الثلاثاء.. سوريا تلتقي الإمارات على ملعب القويسمة بالأردن
السبت ٠٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٣٨ بتوقيت غرينتش

يلتقي منتخب سورية لكرة القدم للرجال مع نظيره الإماراتي الثلاثاء القادم على ملعب القويسمة بالأردن في مباراته الثانية من الدور الحاسم للتصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022.

العالم-سوريا

ووفقاً لاتحاد كرة القدم السوري فقد استجاب الاتحاد الآسيوي لطلبه بإقامة مباراة منتخب سورية على ملعب القويسمة بحضور جماهيري بنسبة ثلاثين بالمئة من سعة الملعب وفق الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

وخسر المنتخب السوري أمام نظيره الإيراني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ستاد آزادي في طهران في افتتاح الدور الحاسم من التصفيات.

المدير الفني للمنتخب نزار محروس قال: “لم نكن نستحق الخسارة أمام إيران وكانت المباراة أقرب للتعادل وأضعنا فرصاً خطيرة للتسجيل ونتطلع للسير قدماً إلى الأمام والتفكير الآن منحصر في المباراة القادمة أمام المنتخب الإماراتي”.

ويعود منتخب سورية ليستكمل مبارياته بالدور الحاسم في السابع من الشهر المقبل فيلتقي منتخب كوريا الجنوبية ثم يواجه منتخب لبنان في الثاني عشر من الشهر ذاته ويختتم رحلة الذهاب في هذا الدور بمواجهة منتخب العراق في الحادي عشر من شهر تشرين الثاني القادم الذي سيكون السادس عشر منه موعداً لرحلة الإياب التي تختتم في التاسع والعشرين من آذار المقبل.

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في مباراتها الثانية للدور الحاسم لتصفيات كأس العالم الثلاثاء.. سوريا تلتقي الإمارات على ملعب القويسمة بالأردن

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