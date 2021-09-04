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قائد الثورة الاسلامية يعزي برحيل المرجع الديني آية الله الحكيم

قائد الثورة الاسلامية يعزي برحيل المرجع الديني آية الله الحكيم
السبت ٠٤ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:١٦ بتوقيت غرينتش

عزى قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي برحيل المرجع الديني آية الله السيد محمد سعيد الحكيم معتبرا فقده خسارة كبيرة للحوزة العلمية بالنجف الاشرف .

العالم - ايران

يتبع ..

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قائد الثورة الاسلامية يعزي برحيل المرجع الديني آية الله الحكيم

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