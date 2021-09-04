بالفيديو.. جدل واسع رفضا للتدخل الامريكي في تونس

العالم – تونس

وفد من الكونغرس الأمريكي يزور تونس ليومين وسط اجراءات امنية مشددة بعد اسبوعين فقط على زيارة وفد رسمي امريكي في خضم ازمة سياسية تعيشها البلاد.

تحركات باتت تزعج فئات واسعة من المواطنين والنخب دفعت بعضهم للاحتجاج امام مقر اقامة السفير الامريكي بتونس.

وقال الناشط السياسي، احمد الكحلاوي: "وفد الكونغرس الامريكي نريد ان نقول لهم توقفوا عن التدخل في شؤننا. الشأن التونسي هو شأن وطني يهم الشعب التونسي، نحن لسنا ولاية من الولايات المتحدة الامريكية نحن قطر عربي مسلم".

منظمات تونسية على رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل واحزاب بينها حركة الشعب والتيار الديمقراطى والدستوري الحر اعلنت رفضها دعوة رسمية من السفارة الامريكية لمقابلة الوفد الامريكي فيما وجهت اصابع الاتهام لحركة النهضة مجددا بفتح الباب امام التدخل الامريكي في الشأن التونسي.

كما قال القيادي بالتيار الشعبي، جمال مارس: "بعض الاحزاب والمنظمات بانتظار وحالة شوق لقدوم الامريكان لطلب مقابلتهم والتعامل معهم باعتبارهم عملاء خونة يعملون ضد مصلحة الوطن".

من جهته قال المحلل السياسي، مراد علالة: "اتحدث عن حركة النهضة التي اقدم بعض قيادييها واتحدث تحديدا عن رضوان المصمودي المقيم في امريكا الذي استنجد بالادارة الامريكية للتأثير في القرار التونسي".

الضغط الامريكي للتدخل في ترتيب المرحلة المقبلة في تونس يواجهه اصرار الرئيس قيس سعيد على استقلالية القرار الوطني.

وقال الرئيس التونسي، قيس سعيد: "نحن دولة ذات سيادة نختار ما نريد ونعبر عن ارادة الشعب ولا نعبر عن ارادة بعض الاشخاص الذين يعتبرون ان تونس ضيعة او بستانا".

توضيح معالم المشهد السياسي ضروري لتفادي المنزلقات داخليا وخارجيا.

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