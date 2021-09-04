محادثات هاتفية بين وزيري الخارجية الايراني والباكستاني حول تطورات أفغانستان

العالم - ايران

وفي هذا الاتصال الهاتفي الذي جاء عقب المشاورات التي أجراها وزير الخارجية الايراني خلال الأيام القليلة الماضية مع نظيريه الروسي والصيني، تم الاتفاق على عقد اجتماع افتراضي لجيران أفغانستان على مستوى المبعوثين الخاصين ووزراء الخارجية في الايام القليلة القادمة.

يذكر أن شاه محمود قريشي كان قد زار طهران في 26 اب /اغسطس المنصرم ضمن جولة اقليمية قادته الى ثلاث دول في آسيا الوسطى التقى خلالها بنظيره الايراني حسين أميرعبد اللهيان وعقد معه جولة من المباحثات.

ورحب وزير الخارجية الإيراني، خلال الاجتماع ، باقتراح نظيره الباكستاني بعقد اجتماع لوزراء خارجية ست دول مجاورة لافغانستان، وأعلن استعداد ايران لعقد هذا الاجتماع في الأيام المقبلة في طهران.