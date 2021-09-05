"سفينتنا هزمت قيصر" تواصل الابحار في مواقع التواصل بلبنان

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وفي هذا السياق تصدر وسم #سفينتنا_هزمت_قيصر قائمة ترند لأعلى الوسوم في موقع "تويتر" بلبنان، حيث تفاعل المغردون معه، معتبرين وصول السفنية نصر لمحور المقاومة وهزيمة لاميركا ومدخلا لكسر كل انواع الحصار على لبنان.

"LaYaL MouSsawi" قالت إن مقاومة من نصر الى نصر في كل الميادين بالصبر والبصيرة مهما فعل اعداء المقاومة، متطلعة الى المزيد من سفن الوقود الإيرانية.

"ابو علي الرضا" قال مفتخرا ان التاريخ سيشهد بأن حزب الله اللبناني قد كسر أمريكا وحصارها.

"khadija.fakih" اعتبرت ان ما حدث تم بفضل دماء الشهداء التي سقطت في القصير وحلب والقلمون وغيرها من القرى، حيث استطاعت المقاومة فك القيود والعوائق أمام كل التحديات الراهنة وتدخل النفط عبر سوريا الى لبنان.

حساب "right20200" ربط كل انجازات المقاومة في المنطقة ببعضها وقال إن السفن الايرانية تكسر قيصر واميركا تغادر من افغانستان والمقاومة العراقية تمهد لدحرها تحت نار العبوات وغزة تلهب تل ابيب بالصواريخ وسوريا ترد على الاعتداء وتصل صواريخها تل ابيب وباليستي من اليمن الى قلب السعودية ولبنان الرسمي في سوريا ويقولون محور المقاومة مأزوم!

حساب "Zhfah" استبشر بوصول الناقلة وتطلع بوصول غيرها وبانجازات اخرى غيرها على مستوى المنطقة وكتب إن الغيث سقوط قيصر والقادم أعظم.

"Alaa Dabbous" ذكر بأن الجمهورية الإسلامية في ايران لم تتخل عن حلفائها او تخذل أصدقائها أبدًا رغم الحصار والحظر المفروض عليها، وارسالها وقودا الى لبنان لفك ازمته خير دليل على ذلك.

"Maysoun zein" رأت ان لبنان اليوم يشهد بداية انتصار جديد في المعركة الاقتصادية التي فرضتها عليه الادارة الاميركية، هذا الانتصار الذي وعد به الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عندما قال ان زمن الهزائم ولى وجاء زمن الانتصارات.

"M7amad" اكد أن قانون قيصر الذي فرضته أمريكا على سوريا ولحصار المقاومة وشعبها بدأ بالسقوط بفضل الله وحكمة الامين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله وبأس المقاومة وصمود الناس.

أما المغردة سكينة فحص فقالت مفتخرة بالنصر إن من كان معه الله وحزبه وأمينه لا يخشى أحدا وكلما حاصروا المقاومة كلما زادها ذلك ثباتا ويقينا بنهجها وطريقها، ما انتج امرا وهو ان محور المقاومة سحق الحصار وكسّر جبروت محور الشر واصبح لا ينفعه لا قيصر ولا عنتر!

وأخيرا اخترنا لكم تغريدة لـ"Rayan Mowaniss" التي فالت فيها انه لولا المعادلة التي خطّها حزب الله بكسر الحصار واستقدام ناقلة الوقود الإيرانية لما حلّ الوفد الرسمي اللبناني في دمشق.

كما يقال.. اول الغيث قطرة، وكانت هذه السفينة هي القطرة، وستتبعها قطرات اخرى قريبا وتنهال كالمطارق على محور الشر وحصاره، لتشكل سيلا يجرف هذا المحور الدخيل وادواته من المنطقة.