اللبنانيون يودعون "ظل الامام الصدر"

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المغردون أشادوا بمواقف الفقيد الوطنية والاجتماعية والدينية، والخسارة التي لحقت بهم برحيله، ومشيرين الى المواساة التي قدمتها الشخصيات السياسية والدينية والمجتمعية على مختلف طوائفها وتوجهاتها.

النائبة في البرلمان اللبناني عناية عزالدين اعتبرت ان بلادها برحيل العلامة الشيخ عبدالامير قبلان فقدت قامة ايمانية وطنية تتميز بالتواضع والقرب من هموم الناس والحرص على الوحدة والانحياز لقضايا الحق وفي مقدمتها مقاومة الاحتلال.

حساب "علي غيث" نعى الشيخ قبلان قائلا "لك منا سيدي كل الإحترام.. يا رفيق الدرب والأيام.. شيخنا يا ظل الإمام"، ويقصد به الشيخ قبلان.

وفي تغريدة اخرى قال غيث أن حركة أمل بوفاة سماحة الشيخ عبد الامير قبلان، فقدت سيفا لم يخلد في غمده.. يا رفيق درب الامام الصدر ورئيس الهيئة التشريعية في أمل نقرأك السلام للشهداء.

"Zahraa Kabalan" ودعت بطريقتها الشيخ قبلان وقالت إن التاريخ سيكتب أن شيخلا جليلا رافق الامام موسى الصدر خرج من حارات ميس الجبل العتيقة، ومن بيوت الفضائل الأصيلة، وأعطى وقته وماله وجهده في سبيل إعلاء كلمة الحق ونصرة المحرومين والمعذبين.

المغرد نضال ذكر بالحديث النبوي الشريف وكتب: "إذا مات العالم ثُلم في الإسلام ثَلمة لا يسدّها شيء إلى يوم القيامة".

النائب في البرلمان اللبناني علي حسن خليل غرد في هذا الموضوع وقال: نقف اليوم بمشاعر حزينة في موقع رثاء رجل عظيم مشى إلى جانب الإمام القائد السيد موسى الصدر وحفظ قضيته كنفسه، حتى النفس الأخير.. إمام عمل ليل نهار لخدمة الوطن وقضايا الناس من المقاومة إلى رفع الحرمان وجمع اللبنانيين على كلمة سواء.. رحم الله الإمام الشيخ عبد الأمير قبلان.

المغرد محمد الشيخ داود قال ان الامة ودعت يوم امس المرجع الكبير السيد محمد سعيد الحكيم في العراق واليوم فقدت الشيخ عبد الامير قبلان في لبنان، متوجها بالمواساة الى الشعب اللبناني.

المغردة "zaynab hajj" وصفت الشيخ قبلان بآخر خيوط شمس المغيب، وبآخر عمامة بيضاء في المجلس الإسلامي الشّيعي الأعلى من إرث الإمام السّيّد موسى الصّدر.

حسين سرور نشر بيان المرجع الديني الأعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني والذي عزا فيه بوفاة الشيخ قبلان وقال إن روحه الزكية فاضت إلى بارئها بعد عمر مبارك حافل بالعطاء في سبيل دينه ووطنه والسعي في خدمة الناس وقضاء حوائجهم واصلاح ذات بينهم.

هكذا يرحل العلماء والوطنيون أيها الاخوة بعد حياة حافلة بالانجازات والتضحيات والبذل، فيضج الشارع والفضاء الافتراضي حزنا لفقدهم وتذكرا لسيرتهم ومواقفهم النبيلة، فهنيئا لهم حسن الختام.