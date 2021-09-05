عملية عسكرية في العمق السعودي والرياض تجند مرتزقة جددا في الحدود

العالم - المشهد اليمني

ويناقش برنامج "المشهد اليمني"، ما أكده ناشطون سعوديون سماع دوي انفجار كبير في مدينة الدمام شرقي المملكة. الى ذلك ذكرت مصادر يمنية، أن الرياض تعمل على اعادة ألوية عسكرية جديدة من المرتزقة في المناطق الحدودية مع اليمن.

ويرصد البرنامج ما أكدته المصادر أن الرياض وجهت طلبا لقادة المليشيات التابعة لها في تعز والجنوب وطلبت منهم ارسال جنود للحدود.

ويبحث برنامج "المشهد اليمني"، في دلالات الهجوم الواسع في العمق السعودي؟ وما هي الأهداف السعودية من التجنيد الجديد؟ وماذا عن تأكيد السيد عبد الملك الحوثي على تحرير جميع الاراضي اليمنية، وما هي المناطق التي تم استهدافها داخل العمق السعودي وماهي اهميتها؟ وما هي دلالات هذه العملية الواسعة في العمق السعودي؟ وما هي رسائل العملية للعدوان؟ وكيف قراءتم توقيت العملية؟

كما يبحث برنامج "المشهد اليمني" في موضوع السعودية التي كانت امس قد اصدرت بيانا قالت فيه ان القوات اليمنية صعدت من عملياتها داخل السعودية. ماذا يعني ذلك؟ كما أن الرياض اعلنت انها استطاعت صد جميع الهجمات وانها تعترض المسيرات قبل دخولها أراضيها،

وماذا عن الانباء التي تتحدث عن قيام السعودية بتشكيل الوية عسكرية جديدة في حدودها. ما هي الدلالات والاهداف؟ وهل يستطيع هولاء المرتزقة حماية السعودية بعد سبع سنوات من الحرب. ماذا يمكن ان يقدموا؟

ويتم مناقشة موضوع الحلقة من برنامج"المشهد اليمني"مع ضيفا الحلقة:

- طالب الحسني اعلامي يمني

- العقيد مجيب شمسان خبير عسكري.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...