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رونالدو في الحجر الصحي.. والمكان لا يخطر على البال

رونالدو في الحجر الصحي.. والمكان لا يخطر على البال
الأحد ٠٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ١١:٥٦ بتوقيت غرينتش

بدأ النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، حجرا صحيا لمدة 5 أيام، في مدينة مانشستر الإنجليزية، بعد وصوله إلى المدينة إثر عودته إلى ناديه القديم مانشستر يونايتد.

العالم - رياضة

لكن رونالدو سيخوض تجربة الحجر الصحي، الذي تفرضه السلطات في إنجلترا، في قصر فاخر، كما أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتختلف تجربة رونالدو عن كثيرين أجبروا على قضاء الحجر في فنادق أو منشآت بعينها تحددها السلطات.

وقالت الصحيفة إن رونالدو (36 عاما) سيمكث في "القصر المذهل"، الذي يتكون من 7 غرف.

وكان رونالدو قد غادر مدينة فارو في البرتغال، على متن طائرته الخاصة، متجها إلى مدينة مانشستر الإنجليزية.

وسافر رونالدو مع زوجته جورجينا رودريغيز وأطفاله كريستيانو رونالدو جونيور وألانا وإيفا وماتيو.

ويخضع القصر أيضا لحراسة أمنية مشددة، إذ توجد دوريات أمنية خارج المبنى، وتم تصوير أفراد فريق الأمن التابع له، وهم يتناولون وجبة جاهزة خارج القصر عصر السبت.

ومن غير المعروف لماذا أخضع رونالدو للحجر الصحي، حيث تقول تفسيرات إنه ربما أخضع للحجر، لمدة 5 أيام منذ إدراج البرتغال على القائمة الصفراء التي أعلنتها لندن، كما يعتقد أنه إجراء احترازي اتخذته إدارة مانشستر يونايتد.

وعانى فريق "الشياطين الحمر" من وباء كورونا، إذ أصيب 9 من لاعبيه في نهاية يوليو الماضي، ما عرقل برنامج مباريات النادي.

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