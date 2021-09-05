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5 فوائد صحية للترمس المطحون أبرزها الوقاية من الإمساك

5 فوائد صحية للترمس المطحون أبرزها الوقاية من الإمساك
الأحد ٠٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

ينصح خبراء التغذية العلاجية بتناول الترمس المطحون بسبب فوائده الغذائية والصحية العديدة.

العالم - منوعات

وبحسب موقع “صدى البلد”، فإن الترمس من البقوليات الغنية بالمواد الغذائية الهامة للجسم، حيث يشتمل على الأملاح المعدنية والكالسيوم والفوسفور.

ويتميز الترمس كذلك بأنه من أغنى الحبوب بالألياف، الأمر الذي يجعله من الأغذية المناسبة والضرورية لتعزيز العمليات الحيوية داخل الجسم.

ويساعد تناول الترمس في الحفاظ على صحة القلب والشرايين بسبب قدرته على تقليل نسبة الكولسترول الضار في الدم.

ويلعب الترمس دورا هاما في تنشيط الأمعاء من خلال طرد الغازات منها والوقاية من الإصابة بنوبات الإمساك المزمنة.

الحرص على تناول الترمس المطحون يساعد الجسم كذلك في التخلص من السوائل السامة من خلال إدرار البول. كما يساهم في علاج معظم الأمراض الجلدية، لاسيما الإكزيما والصدفية.

ويساعد الترمس المطحون كذلك في تقليل نسبة السكر في الدم، بسبب احتوائه على مجموعة من الألياف التي تقلل من امتصاص الجسم لمادة الجلوكوز.

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