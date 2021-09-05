لبنان ينكس الأعلام حدادا على الشيخ عبد الأمير قبلان + فيديو

العالم – لبنان

دوره الوطني كان مشهودا للجميع اذ أعلنت الحكومة اللبنانية الحداد الوطني على الراحل يومين وتنكيس الأعلام في الإدارات الرسمية.

الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أكد أن الفقيد أمضى حياته في إرساء العيش المشترك وبناء جسور التلاقي، كما شدد عون على الحاجة إلى استلهام إرث الشيخ في السير بلبنان نحو بر الأمان.

رئيس المجلس النيابي نبيه بري وصف الشيخ قبلان بالشخصية الوطنية التي نذرت نفسها حتى الرمق الأخير في سبيل الوحدة عبر الكلمة الطيبة والعمل الصادق.

محور المقاومة في لبنان الذي طالما دعمه رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى أيضا سجل حزنه على الشيخ الفقيد ببيان من الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الذي وصف الشيخ قبلان بالسند القوي للمقاومة، كما اعتبر الشيخ الراحل من زمرة من أفنوا عمرهم في الدعوى إلى الله تعالى والجهاد في سبيله وخدمة الفقراء والمستضعفين، كما وصفه بالمدافع القوي عن الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه المشروعة.

السفير الإيراني في لبنان محمد جلال فيروزنيا اعتبر أن الفقيد كان من دعاة الوحدة والتقارب بين المذاهب الإسلامية، ورائدا في العمل الوطني الجامع.

كثير من رجال الدين المسلمين والمسيحيين أيضا عبروا عن حزنهم برحيله منهم مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان و البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي اعتبر أن الشيخ قبلان كان قيمة وطنية مهمة، ومصدرا للوحدة، ورسالة للعيش بروح الأخوة الانسانية.

هذا فيما بدأ المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى مراسم تقبل التعازي برحيل الشيخ قبلان، وتلقى نجله المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، ونائب رئيس المجلس الشيخ علي الخطيب التعازي التي قدمتها وفود سياسية ودينية وحزبية وشعبية.

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