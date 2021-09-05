هل تشكل متاجر 'البيتزا والمعكرونة' حواضن للسكتات الدماغية؟

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وقالت مجلة ”دير شبيغل“ الألمانية، في تقرير نشرته السبت: ”كلما زاد عدد الوجبات المصنوعة من المنتجات فائقة المعالجة التي يستهلكها الأشخاص، زاد تعرضهم لاحقا لنوبات قلبية أو سكتات دماغية، أو عدم انتظام ضربات القلب“.

وأشار التقرير إلى أن العديد من الأطعمة بحاجة لمعالجة لتدوم لفترة أطول، ويمكننا هضمها والاستمتاع بها بشكل أفضل، لكن المشكلة أن مصانع المواد الغذائية تنتج بشكل متزايد منتجات تتكون بالكامل تقريبًا من مواد فقيرة بالمغذيات، مثل الملونات والنكهات الاصطناعية والمستحلبات ومحسنات النكهة والسكر وشراب الجلوكوز والفركتوز والدهون والملح، وجميعها مواد تتسبب في أضرار خطرة للغاية“.

و“بينما يجلب ما يسمى بالأغذية فائقة المعالجة أرباحا عالية للمصنعين، إلا أن المستهلكين يمكن أن يصيبهم بالمرض“، حسبما نقل التقرير عن دراسة يونانية حديثة تم تقديمها في المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية لأمراض القلب.

وبحسب الدراسة، ”كان لدى مجموعة من الأشخاص – 1014 امرأة و 1006 رجال- قلب سليم في البداية، حيث قدموا معلومات عن عاداتهم الغذائية في الاستبيانات على مدى عشر سنوات، فيما أظهر التقييم النهائي أن الإفراط في تقديم وتناول الوجبات المصنوعة من المنتجات فائقة المعالجة، ستدفع المستهلكين إلى دائرة خطرة تتضاعف فيها معدلات الإصابات العنيفة، كالسكتات الدماغية والنوبات القلبية الحادة“.

و“تؤدي المنتجات مثل البيتزا المجمدة، والمعكرونة سريعة التحضير، والشوربة الجاهزة، ورقائق البطاطس، والدجاج أو قطع السمك، والفواكه المعلبة أو عصير الليمون المحلى، إلى زيادة استهلاك السعرات الحرارية، كما يمكن أن تحتوي مثل هذه الحصص الغذائية على ضعف كمية السكر الموجودة في الوجبة المصنوعة بالقليل من المكونات المعالجة، أو لا تحتوي على أي منها من الأساس“، وفقا للتقرير.

و“يتسم الغذاء الصناعي بكونه طريًا نسبيًا وسرعان ما يتم التهامه، بحيث يأتي الشعور بالامتلاء بعد فوات الأوان. وعلى هذا النحو ”إذا تناول المستهلكون طعامًا عالي المعالجة في يوم واحد، فإنهم يأكلون حوالي 500 سعر حراري في المتوسط، مقارنةً بيوم آخر يحتوي على أطعمة كاملة“، وفق الدراسة.

ويشير التقرير إلى ”دور المصنعين في تفاقم الأزمة وزيادة المخاطر، إذ يمكن للشركات بيع المواد الخام الرخيصة نسبيًا، مثل السكر أو الدهون، بأسعار مرتفعة إذا حولتها إلى منتجات فائقة المعالجة“.

من ناحية أخرى، ”يتحمل المستهلكون تكلفة مضاعفة ماليًا وصحيًا، فتجعلهم أطعمة Franken food زائدي الوزن، وبالتالي عرضة لأمراض خطيرة، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، ما قد يفقدهم الحياة“، وفقاً للتقرير.