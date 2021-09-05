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واتساب سيقرأ آخر 5 رسائل مرسلة لك إذا أبلغ عنك شخص ما!

واتساب سيقرأ آخر 5 رسائل مرسلة لك إذا أبلغ عنك شخص ما!
الأحد ٠٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:١٧ بتوقيت غرينتش

يعني التشفير الشامل المتضمن افتراضيًا في واتساب أنه لا يمكن لأي طرف ثالث ، ولا حتى واتساب نفسه الوصول إلى محتوى محادثاتك. ومع ذلك ، فإن الشركة لديها القدرة على قراءة الرسائل التي ترسلها ، وستبدأ قريبًا في الاستفادة من هذه القدرة.

العالم - العالم الرقمي

كما تم التأكيد على ذلك من قبل WABetInfo ، فإن أحدث إصدار تجريبي من واتساب قام بتعديل الإشعار الذي يظهر عند الإبلاغ عن مستخدم في التطبيق.

يشير هذا الإشعار الآن إلى أنه في حالة الإبلاغ عن مستخدم آخر ، ستتم إعادة توجيه رسائله الخمس الأخيرة إلى اتساب لمراجعة محتواها ، وبالتالي سيتمكن بهذه الطريقة واتساب من اتخاذ الإجراءات اللازمة.

حتى الآن ، لم يحدد واتساب عدد الرسائل التي يمكنه الوصول إليها بعد الإبلاغ عن حساب ما . في صفحة دعم التطبيق ، تم تحديد أن ” وتساب يتلقى أحدث الرسائل التي تلقيتها من جهة اتصال أو مجموعة ، بالإضافة إلى معلومات حول تفاعلاتهم الأخيرة.”

الآن ، نحن نعلم أن الشركة تصل إلى آخر خمس رسائل ، وليس كل محفوظات الدردشة الحديثة.

إذا وجدت أنظمة مراجعة الرسائل أدلة كافية لدعم الشكوى ، فقد يتم تعليق حساب واتساب للمشتكى به ، إما بشكل مؤقت أو دائم.

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