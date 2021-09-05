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مشروبات من الطبيعة تغني عن المسكنات.. تعرّف عليها

مشروبات من الطبيعة تغني عن المسكنات.. تعرّف عليها
الأحد ٠٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٣٤ بتوقيت غرينتش

ما رأيك التوقف عن تناول المسكنات التي قد تضر بالصحة، والاتجاه نحو الطبيعة للتخلص من الألم، حيث يمكنك تناول مشروبات طبيعية بدلاً منها.

العالم - منوعات

في هذا السياق، سنستعرض بعض المشروبات التي قد تغنيك عن المسكنات:

– حليب اللوز:
يحتوي حليب اللوز على نسبة عالية من الماغنسيوم، الذي يؤدي نقصه بالجسم إلى الإصابة بالصداع النصفي والتعرض لنوباته بشكل مستمر. ويتميز هذا النوع من الحليب باحتوائه على معادن، تعادل فاعلية المسكنات الأسبرين، الشائع استخدامه في تخفيف الصداع النصفي. ويستطيع مرضى الصداع النصفي الحصول على هذه الفوائد، بتناول القليل من حبات اللوز، بشرط أن تكون نيئة غير محمصة.

– النعناع:
يمكن الاعتماد على مشروب النعناع الدافئ في علاج الصداع النصفي، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من مادة المنثول. التي تساعد على تهدئة الأعصاب واسترخاء عضلات المعدة.

– الماء الفاتر:
يساعد الماء على تحسين تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى جميع الأعضاء الحيوية بالجسم. وهذا ما يحتاجه مرضى الصداع النصفي، نظراً لقلة التروية الدموية الواصلة للمخ لديهم، ولكن بشرط أن يكون فاترا.

– عصير الليمون مع العسل:
فوائد عصير الليمون لا تقتصر على ترطيب الجسم وتقوية المناعة والشعور بالانتعاش، بل يساهم أيضاً في علاج الصداع النصفي. نظراً لقدرته على تهدئة الأعصاب وتخفيف التوتر والقلق. بالإضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي. المعروف بخصائصه المضادة للأكسدة والمكافحة للالتهاب، بشرط أن يدمج بعسل النحل.

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