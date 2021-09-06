الرئيس الايراني: الشیح قبلان واصل بحق الخطى المباركة للامام موسى الصدر

العالم - ايران

و قال رئيس الجمهورية آية الله السيد إبراهيم رئيسي ، في برقية تعزية بوفاة العلامة المجاهد آية الله الشيخ عبد الأمير قبلان وقال: "إن الخدمات الجديرة بالتقدير للعلامة قبلان للإسلام والشيعة ، ووحدة المسلمين وتلاحم الشعب اللبناني ، والدعم المفتوح لمبادئ فلسطين وتحرير القدس الشريف ، هي جزء مهم من السجل المشرق والشام لـ" هذا العالم الحكيم ".

وقدم اية الله رئيسي التعازي بوفاة هذا العالم العظيم للبنان حكومة وشعبا والمقاومة الإسلامية ، ولا سيما السيد حسن نصرالله والسيد نبيه بري واسرته الكريمة ، سائلا البارئ تعالى له الرحمة والرضوان .