الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١
٠٤:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس الايراني: الشیح قبلان واصل بحق الخطى المباركة للامام موسى الصدر

الرئيس الايراني: الشیح قبلان واصل بحق الخطى المباركة للامام موسى الصدر
الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

عبر رئيس الجمهورية آية الله رئيسي عن تعازيه بوفاة آية الله الشيخ عبدالامير قبلان قائلاً: ان الفقيد واصل بحق الخطى المباركة للامام موسى الصدر في قيادة ورئاسة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان وأحد المدافعين المهمين عن المقاومة الاسلامية للشعبين اللبناني والفلسطيني .

العالم - ايران

و قال رئيس الجمهورية آية الله السيد إبراهيم رئيسي ، في برقية تعزية بوفاة العلامة المجاهد آية الله الشيخ عبد الأمير قبلان وقال: "إن الخدمات الجديرة بالتقدير للعلامة قبلان للإسلام والشيعة ، ووحدة المسلمين وتلاحم الشعب اللبناني ، والدعم المفتوح لمبادئ فلسطين وتحرير القدس الشريف ، هي جزء مهم من السجل المشرق والشام لـ" هذا العالم الحكيم ".

وقدم اية الله رئيسي التعازي بوفاة هذا العالم العظيم للبنان حكومة وشعبا والمقاومة الإسلامية ، ولا سيما السيد حسن نصرالله والسيد نبيه بري واسرته الكريمة ، سائلا البارئ تعالى له الرحمة والرضوان .

روابط ذات صلة

لبنان ينكس الأعلام حدادا على الشيخ عبد الأمير قبلان + فيديو

أمير عبد اللهيان يعزي بوفاة الشيخ عبد الأمير قبلان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

البحرين: تدهور صحة المعتقل السياسي السنكيس بعد إضرابه عن الطعام

حزب الله: عملية "نفق الحرية" صفعة قوية لقوات الاحتلال

وزير أردني أسبق: نطالب أن تفتح الحدود العربية للأسرى المتحررين من "جلبوع"

قائد الثورة الاسلامية يعزي برحيل العلامة الشيخ عبد الامير قبلان

جنوب السودان يؤكد أنه لن يسمح باستخدام أراضيه ضد مصالح إثيوبيا

الكونغو.. مجهولون يقتلون 30 شخصا بالمناجل