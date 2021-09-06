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هواجس قلق كيان الإحتلال من تقدم الجيش السوري في درعا

الإثنين ٠٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٦ بتوقيت غرينتش

أوضح الباحث السياسي حسن عليان ان العدو الاسرائيلي قلق مما يجري في كل سوريا وخاصة من تقدم الجيش السوري في درعا في مواجهة الجماعات المسلحة، بسبب أن كل الضغوطات التي تم ممارستها على أمريكا للضغط على روسيا وسوريا ومن أجل فك العلاقة بين ايران وسوريا وبين حزب الله وهذا المثلث الذهبي قد باءت بالفشل.

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" العين الاسرائيلية"، أشار حسن عليان أن روسيا ليس لها مصلحة في هذا الامر، حتى أن زيارة ملك الاردن عبد الله الثاني الى روسيا والى حتى لأمريكا كان للعب دور اساسي، لان الدور الذي كانت تمتلكه الاردن افتقدته أيام دونالد ترامب فهي تريد أن تبني علاقة جديدة مع جو بايدن وهذه مسألة موجودة الآن.

واعتبر عليان أن الأمر الاهم في هذه المسألة ان روسيا عمليا تعتبرها أوراق قوة لا يمكن ان تتنازل بشكل أو بآخر فضلا عن ان العلاقة الاستراتيجية الروسية السورية الايرانية مع حزب الله هي علاقة ذهبية لا يمكن التخلي عنها ولا يمكن عرضها في الاسواق للبيع والشراء، وهذه مسألة ثابتة من ثوابت الدولة السورية.

وأضاف عليان أن العدو الاسرائيلي يجب أن يقلق لان كل ما نادى به بنيامين نتنياهو قبل مجيء نفتالي بينيت في هذه المرحلة من مناشدة للأمريكان للضغط على روسيا وللطلب من سوريا اخراج ايران كحد أدنى من المناطق المحاذية للكيان الغاصب لفلسطين المحتلة قد باء بالفشل، سواء كمناطق منزوعة السلاح أو اجراء تهدئة في بعض المناطق والمدن وهذه المسألة لم تصل الى النتيجة التي يريدها كيان الاحتلال الاسرائيلي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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