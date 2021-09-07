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قائد الحرس الثوري: اللواء فيروزآبادي ادى دورا بارزا في تطوير قدرات البلاد الدفاعية

قائد الحرس الثوري: اللواء فيروزآبادي ادى دورا بارزا في تطوير قدرات البلاد الدفاعية
الثلاثاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٢٥ بتوقيت غرينتش

اكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي بان الفقيد اللواء فيروزآبادي كان قائدا بعيد النظر، ادى دورا بارزا في تطوير القدرات الدفاعية للقوات المسلحة في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

العالم - ايران

وقال اللواء سلامي في تصريح له يوم الاثنين: ان الفقيد اللواء فيروزآبادي كان متسما بالاخلاق الاسلامية الرفعية وذا شخصية متواضعة وولائية تماما فضلا عن تمتعه بالمعرفة الدينية والوعي السياسي النافذ والروح الثورية.

واضاف: لقد كان دوره بارزا في تطوير القدرات الدفاعية للقوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية سواء الجيش او الحرس الثوري او وزارة الدفاع.

واعتبر اللواء سلامي، اللواء فيروزآبادي بانه كان انسانا مؤمنا وذا شخصية نافذة وقال: لقد ادى الفقيد على مدى 27 عاما كرئيس للاركان العامة للقوات المسلحة خدمات قيمة جدا ومنقطعة النظير في سياق تطوير قدرات البلاد الدفاعية.

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