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العراق.. الدفاع المدني يعلن السيطرة على حريق سوق الشورجة

العراق.. الدفاع المدني يعلن السيطرة على حريق سوق الشورجة
الثلاثاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت مديرية الدفاع المدني، السيطرة على حادث حريق اندلع في سوق الشورجة وسط بغداد.

العالم-العراق

وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان، اليوم الثلاثاء، أن "فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق اندلع في خان متهالك متخذ كمعمل للمواد البلاستيكية في سوق الامين بمنطقة الشورجة وسط بغداد".

وأضافت، ان "فرق الدفاع المدني طوقت وعزلت النيران بمشاركة 6 فرق اطفاء"، مؤكدة أنها "سيطرت بالكامل على النيران رغم ضيق ازقة المنطقة التجارية التي يصعب معها دخول عجلات الدفاع المدني مما اضطر فرق الاطفاء الى مد خراطيم المياه لمسافات بعيدة".

وتابعت المديرية: "اضافة الى خطورة المواد البلاستيكية المشتعلة وتهالك وقدم البناء مما ادى تساقط أجزاء من الطابوق نتيجة الحريق على رجال الدفاع المدني الذين تمكنوا من اتمام عمليات الاخماد ومنع توسع الحريق داخل السوق التجاري المهم وانهاء الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".

واوضحت، انه "على اثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية، بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر داخل الخان المحترق".

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