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شاهد.. المستوطنون يتذرعون بأعياد يهودية لتدنيس الاقصی

الثلاثاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحجة الأعياد اليهودية وتحت حماية قوات الاحتلال.

العالم - مراسلون

لخطورة ما يحدث من مؤامرة متطرفه بتجاه المسجد الاقصى المبارك ودعوات عنصرية للمستوطنين وجمعياتهم لتكثيف من اقتحامهم مع بدء الاعياد لدى كيان الاحتلال الاسرائيلي دعت مرجعيات دينية ورسمية سياسية فلسطينية الى النفير العام الى المسجد الاقصى المبارك وشد الرحال اليه لحمايته من شذاذ الافاق من المستوطنين.

وقال عضو مجلس الاوقاف الاسلامية حاتم عبدالقادر:"يحاولون توظيف هذه الاعياد توظيفاً سياسياً من خلال الدعوة لاقتحامات جماعية للمسجد الاقصی المبارك ومحاولة فرض أمر واقع لذلك نحن نری ان هذه الدعوات بمثابة استفزاز جديد من جانب المستوطنين".

ولدعم تلك الجماعات المتطرفة وتفريغ القدس المحتلة وتحديدا بمحيط بلدتها القديمه فرضت سلطات الاحتلال اغلاقاً امنياً كاملاً على القدس وباقي الاراضي الفلسطينية المحتلة وكثفت من تواجدها على معابر الاحتلال وحول الابواب الرئيسية للقدس القديمة وابواب الاقصى المبارك.

وتحمل الايام القادمة توترا كبيرا تحديدا داخل باحات المسجد الاقصى المبارك مع نية تلك الجماعات المتطرفة ادخال مواد وادوات لاداء طقوس تلمودية اثناء اقتحامهم للمسجد الاقصى المبارك.

وسيشهد المسجد الاقصی المبارك تكثيفاً للاقتحامات خلال الايام القادمة، لذلك سيكون الوضع متوتراً جداً لأن المقدسيين ومن استطاع الوصول الی المسجد الاقصی لن يرضوا بمشاريع الاحتلال الاستيطانية وتهويد اولی القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

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