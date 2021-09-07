"بيليه" أسطورة البرازيل يطمئن جمهوره بعد إجرائه عملية جراحية!

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وبعد ورود أنباء عن بقاء الرجل البالغ من العمر 80 عاما في المستشفى لمدة ستة أيام، قال عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم أمس، إنه خضع لعملية جراحية لإزالة "تجمع مثير للقلق" يوم السبت الماضي.

وطمأن أسطورة الكرة البرازيلية "بيليه"، جمهوره في جميع أنحاء العالم، على حالته الصحية، بعد إجرائه العملية الجراحية ونشر صورة عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستغرام"، وكتب "أصدقائي، أشكركم جزيل الشكر على الرسائل الرقيقة، وأشكر الله على شعوري بحالة جيدة جدا، السبت الماضي خضعت لعملية جراحية لإزالة ورم في القولون الأيمن".

وينظم أسطورة كرة القدم البرازيلي، مزادا خيريا لبيع تذاكر رياضية وفنية مختلفة، تخص العديد من الشخصيات الرياضية والفنية المتميزة فى لندن الشهر المقبل، على أن تستخدم الأموال فى مساعدة البرازيل على التعافي من آثار فيروس كورونا.

ويعرض بيليه تيشرت موقع من دان كارتر وصورة لفريق نيويورك يانكيز موقعة من قبل ديريك جيترو قميص لديفيد بيكهام مع انتر ميلان، وفقا لموقع "whbl".

ويعرض بيليه هذه القطع، بالإضافة إلى أشياء أخرى من كريستيانو رونالدو وكيليان مبابي، وهي من بين 229 قطعة سيتم عرضها للبيع الشهر المقبل في مزاد نظمه بيليه للمؤسسة التي أنشأها في عام 2018 لمساعدة الأطفال المحرومين.

وقال الأسطورة البرازيلي، وهو اللاعب الوحيد الذي فاز بثلاث ميداليات فى كأس العالم والرجل الذى يُطلق عليه غالبًا أعظم لاعب كرة قدم على الإطلاق، إن جميع الأموال التي يتم جمعها ستساعد البرازيل في محاربة جائحة كورونا.

ويعد بيليه هداف البرازيل على مر العصور وهو واحد من أربعة لاعبين فقط سجلوا أهدافا في أربع بطولات مختلفة في كأس العالم.

ووفقا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية، فقد سجل بيليه 1279 هدفا في 1363 مباراة خلال مسيرته، بما في ذلك 77 هدفا في 91 مباراة دولية للبرازيل.