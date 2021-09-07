سوريا تنفي وجود أي نوع من التواصل والمفاوضات مع تركيا

العالم-سوريا

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية في تصريح لوكالة الانباء الرسمية "سانا"، اليوم: "تعقيباً على تصريحات وزير الخارجية التركي حول وجود مفاوضات مباشرة مع سورية في قضايا أمنية ومكافحة الإرهاب فإن الجمهورية العربية السورية تنفي بشكل قاطع وجود أي نوع من التواصل والمفاوضات مع النظام التركي وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب".

وأضاف المصدر: "بات معروفاً للقاصي والداني بأن النظام الحاكم في أنقرة هو الداعم الرئيسي للإرهاب وجعل من تركيا خزاناً للتطرف والإرهاب الذي يشكل تهديداً للسلم والاستقرار في المنطقة والعالم ويخالف بشكل فاضح قرارات الشرعية الدولية حول مكافحة الإرهاب"، حسبما ذكرت سانا.