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أمريكا..تعرض 60 شخصا لإطلاق نار في شيكاغو خلال 3 أيام فقط!

أمريكا..تعرض 60 شخصا لإطلاق نار في شيكاغو خلال 3 أيام فقط!
الثلاثاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٥٠ بتوقيت غرينتش

ذكرت صحيفة "شيكاغو تريبيون" الأمريكية أن نحو 60 شخصاً تعرضوا لإطلاق نار في شيكاغو خلال الفترة من بعد ظهر الجمعة وحتى صباح أمس الاثنين.

العالم - الأميركيتان

وأشارت الصحيفة إلى أن العدد الإجمالي لضحايا إطلاق النار في عطلة نهاية الأسبوع البالغ 58 ضحية هو الأكثر منذ عام 2016، ما يشير إلى أن الارتفاعات المقلقة في العنف التي تشهدها شيكاغو منذ العام الماضي لا تزال تشكل تحدياً هائلاً للمدينة.

وأوضحت أن العديد من الأحياء التي وقعت فيها حوادث إطلاق النار كانت على مدى عقود تعاني من نقص الموارد والافتقار إلى فرص العمل، وهي ظروف سمحت للعنف بأن يترسخ بعمق، حتى قبل أن تؤثر الجائحة سلباً على هذه المجتمعات نفسها.

وصباح أمس، عقد مدير شرطة شيكاغو ديفيد براون مؤتمراً صحفياً مع كبار القادة لتحديد الجهود التى تبذلها الشرطة فى نهاية الأسبوع بما في ذلك الشراكات مع المنظمات المجتمعية، وكذا استمرار مصادرة المسدسات والأسلحة التى تقود معظم أعمال العنف فى المدينة.

وتحدث براون بصراحة وبشكل شخصي عن المخاطر التي يواجهها الشباب في شيكاغو عندما يكونون بالقرب من أولئك الذين ينخرطون في صراعات عنيفة، والتي هي ذات طبيعة انتقامية.

ومن ناحية أخرى، تعهد براون بأن إدارته لن تتهاون في ملاحقة المجرمين.

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