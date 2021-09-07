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زعيم الانقلابيين في غينيا يتعهّد بتشكيل حكومة وحدة وطنية

زعيم الانقلابيين في غينيا يتعهّد بتشكيل حكومة وحدة وطنية
الثلاثاء ٠٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

تعهّد زعيم الانقلابيين في غينيا مامادي دومبويا،بتشكيل حكومة وحدة وطنية مسؤولة عن قيادة فترة انتقال سياسي.

العالم - افريقيا

وذكر أنه سيفتح مشاورات لوضع الخطوط العريضة للانتقال وستشكل بعد ذلك حكومة وحدة وطنية لإدارة الانتقال، دون أن يحدد مدة المشاورات أو الانتقال.

وأكد "دومبويا" في خطاب أنه لن يكون هناك حملات مطاردة للسلطة السابقة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأعاد المجلس العسكري، الذي استولى على السلطة في غينيا أمس فتح المسارات الجوية، وأمر عناصر وحدة الأمن الرئاسي بالبقاء في ثكنة خارج العاصمة كوناكري.

واستولت قوات من الجيش في غينيا أمس على السلطة وعطلت العمل بالدستور، كما نقلت الرئيس ألفا كوندي إلى مكان غير معلوم.

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