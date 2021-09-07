من القتل بالشوزن وتحت التعذيب الى القتل بالكورونا.. نظام آل خليفة قتلة مأجورون!

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بحارنة يانعون في زهرة شبابهم يقضون في سجون نظام آل خليفة لأنهم صرخوا بكلمة حق، رحل الشاب اليافع البحريني محمد ناس عن الدنيا يوم أمس الاثنين بعد بقائه 5 أشهر في العناية المكزة نتيجة اهمال طبي سياسي متعمد في معتقلات النظام البحريني، الذي لجأ مؤخرا لتصفية معارضيه في المعتقلات حيث يعتبر "ناس" رابع حالة من نوعها تصاب بكورونا في سجون نظام آل خليفة وتخرج جثة هامدة.

لم يكفي النظام البحريني قتل المتظاهرين على مدى سنوات من الانتفاضة البحرينية (بدأت عام 2011) فلجأ الى اعتقالهم وتعذيبهم ومن ثم محاكمتهم وسجنهم وإعدام بعضهم واسقاط الجنسية عن البعض الآخر وبالتالي نفيهم عن وطنهم الى الأبد، واليوم يعمد الى تصفية الناشطين في معتقلاته المكتظة عبر الاهمال الطبي المتعمد خاصة في ظل جائحة كورونا التي تعصف في البلاد.

الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع خبر وفاة المعتقل البحريني الشاب بعد 5 أشهر من المعاناة خاصة وانه كان مصابا بمرض السكلر المزمن، حيث لم يتركه النظام البحريني يغادر المعتقل إلا بعد ان تأكد ان حالته ميؤوس منها وانه لن يخرج من المعقل إلا الى القبر. مع العلم ان الشهيد ناس من سكنة المحرق، وهو يتيم الأبوين، ولديه أخت واحدة.

#الشهيد_محمد_ناس اصبح الوسم الأكثر تداولا في أكثر من بلد عربي بعد انتشار الخبر، حيث أكد الناشطون على ضرورة الافراج الفوري عن كافة السجناء السياسيين والذهاب لمحاسبة النظام البحريني وآل خليفة على كل التجاوزات والجرائم والانتهاكات التي ارتكبوها بحق الشعب البحريني وهي جرائم لا تسقط بالتقادم.

"علي مهنا" غرد قائلا:

#الشهيد_محمد_ناس يتيم ومريض ويُسجن ثم يرحل عن الدنيا شابا شهيدا مظلوما.. يا قلبي عليك يا ولدي مع هالحياة القاسية رحم الله شهيدنا الغالي #شهداء_البحرين

"buhmaid" قال:

حين أري الظلم في هذا العالم.. أسلي نفسي دوما بالتفكير في أن هناك جهنم تنتظر هولاء الظالمين انا لله وانا اليه راجعون،، #الشهيد_محمد_ناس

"أبوتراب - البحرين" قال:

#الشهيد_محمد_ناس من ضحايا التعذيب والإهمال الطبي في سجون النظام الخليفي، ارتقى شهيدا بعد الافراج عنه

"ابـن البحـريـن" طالب بإطلاق معتقلي البحرين قائلا:

قرابينٌ وتتلوها قرابين #الشهيد_محمد_ناس #اطلقوا_سجناء_البحرين

"تحرير العقل" غرد قائلا:

هذا مستقبل الشباب في هذه الدول!! يا ظالماً جار في من لا نصير له.. إِلا المهين لا تغتر بالمهل. #الشهيد_محمد_ناس

"Abu Mahdi" قال:

لا فرق بين أن تستشهد برصاصة أو تستشهد بسبب اهمال طبي .. الجاني واحد والنتيجة واحدة #الشهيد_محمد_ناس

"راغـدة" قالت:

#الشهيد_محمد_ناس صباح البحرين حزين بفقد محمد الذي ارتقى شهيدا إلى جوار ربه من جراء التعذيب والإهمال الطبي، فما كان الإفراج عنه إلا ليخرج شهيداً من المستشفى ظناً منهم أنهم يستطيعون طمس الحقائق..

"إنَّ مَعَ العُسرِ يُسرًا" قال:

رحت وتركت الألم وحده وسيول أحزان ليلٍ بلون الآه يـــا وحشـــــة الجـــدران وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ #الشهيد_محمد_ناس #الشهيد_محمد_علي_ناس #البحرين

" Yusif" قال:

يا كوكبآ ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحاري #الشهيد_محمد_ناس بين جدران السجون والإهمال الطبي المتعمد #البحرين تفقد خيرة شبابها وعند الله تجتمع الخصوم يا من قتلتهم العباد وسرقتم البلاد

"حركة شباب الدراز" أوضحت ما حصل مع الشهيد ناس:

#الشهيد_محمد_ناس ترك دراسته وعاد إلى #البحرين للوقوف بجانب والدته المريضة إلا أنه اعتقل من المطار ولم يُفرج عنه إلا وهو على سرير المرض بانتظار الشهادة

Najahyusuf معتقلة رأي سابقة غردت قائلة:

#الشهيد_محمد_ناس حكاية بدأت بالقيودي والأغلال وانتهت بشرف الشهادة.. بعد معاناته داخل السجون وتدهور حالته الصحية وأطلق سراحه قبل 5 أشهر تحت مسمى الدواعي الإنسانية..

"مرتضى الطالبي" قال:

استشهاد المعتقل الرأي السابق محمد علي ناس من ضحايا الإهمال الطبي في سجون البحرين. أكثر من حالة يصل فيها المعتقل الى حد الموت فيتم الافراج عنهم للتنصل من جريمة قتلهم.