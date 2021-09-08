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هذا ما دعا اليه هنية بخصوص ابطال جلبوع في اتصاله بالنخالة

هذا ما دعا اليه هنية بخصوص ابطال جلبوع في اتصاله بالنخالة
الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:١٣ بتوقيت غرينتش

أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، اتصالا هاتفيا بالأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة وفقا لبيان نشرته حركة حماس .

العالم - فلسطين

وفيما يلي نص البيان :

هاتف الأخ المجاهد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أخاه المجاهد د. زياد النخالة، مهنئًا ومباركًا نجاح الأسرى الأبطال أبناء حركة الجهاد الإسلامي، والأخ المناضل زكريا الزبيدي القائد في كتائب شهداء الأقصى في الحصول على حريتهم رغم أنف الاحتلال، والفرار من معتقلاته المحصنة والمدججة، فكانت أمام قدرة الله ثم إرادتهم وعزيمتهم أوهن من بيت العنكبوت.

وأكد رئيس الحركة أن ما قام به هؤلاء الأبطال هو صفحة جديدة من صفحات الانتصار لشعبنا الفلسطيني في صراع الإرادات مع هذا المحتل الغاصب.

وعبّر رئيس الحركة عن إيمانه العميق بأن سلسلة إنجازات شعبنا المتتالية على هذا الاحتلال المجرم ستتواصل وصولًا إلى التحرير الكامل لأرضنا وشعبنا وأسرانا.

وشدد القائد على ضرورة حماية هؤلاء الأبطال، وتوفير الحاضنة الآمنة لهم ليواصلوا مسيرة المقاومة المباركة.

وأكد القائد هنية الالتزام بتحرير أسرانا من سجون العدو مهما كلف ذلك من ثمن باعتبار ذلك على رأس سلم الأولويات.

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هذا ما دعا اليه هنية بخصوص ابطال جلبوع في اتصاله بالنخالة

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