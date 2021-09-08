طائرة نفاذة روسية متطورة في طريقها إلى إيران

العالم - ايران

ووقعت وكالة الطيران الفيدرالية الروسية ومنظمة الطيران المدني في الجمهورية الإسلامية الايرانية مذكرة تفاهم في 6 سبتمبر 2021 ، تهدف إلى خلق ظروف مواتية للموافقة على تصميم معدات الطيران المدني روسية لإيران.

وبحسب موقع "أرو تايمز" فإن الاتفاقية جاءت نتيجة مفاوضات بين البلدين في يونيو 2021. وكانت الادارة الاميركية قد قررت في مايو 2018 ، إعادة فرض الحظر على إيران بامر من الرئيس السابق دونالد ترامب الامر الذي دعا الكثير من شركات الطيران العالمية الى الغاء عقودًا لبيع مئات الطائرات التي تزيد قيمتها على 30 مليار دولار لإيران خوفًا من الحظر .

في تلك الفترة ، تمكنت شركة صناعة الطائرات الفرنسية والإيطالية IRT من تسليم خمس طائرات إلى إيران للطيران في 5 أغسطس 2018 ، قبل يوم واحد فقط من فرض اجراءات الحظر الأميركية الجديدة.

وبحسب هذا المصدر الإخباري ، فان الطيران المدني في ايران وبسبب الحظر الدولي المفروض على إيران منذ أواخر السبعينيات بحاجة ماسة لطائرات جديدة. وفقًا للبيانات ، يبلغ متوسط عمر أسطول الخطوط الجوية الإيرانية 18.6 عامًا.

وفقًا لـ Euro Times ، هذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها روسيا تصدير طائراتها إلى إيران. ففي أبريل 2018 ، وقعت شركتان إيرانيتان ، هما إيران إير تور وشركة أسمان إيرلاينز ، عقدًا بقيمة 2 مليار دولار لشراء 40 طائرة سوخوي سوبرجيت. ومع ذلك ، ونظرًا لأن بعض أجزاء طائرات سوخوي مصنوعة في الولايات المتحدة ، فقد تأثرت الصفقة أيضًا بعقوبات وزارة الخزانة الأمريكية.

منذ ذلك الحين ، تعهدت شركة يونايتد إيرلاينز ، الشركة الأم لسوخوي ، لجعل الطائرة النفاثة الروسية وطنية بشكل كامل لتسهيل تصديرها. وهذا المشروع ينبغي أن يكتمل بحلول عام 2023. وقد أعربت إيران بالفعل فيما سبق عن اهتمامها بشراء نسخة جديدة من الطائرات.

وكان رئيس شركة سوخوي لصناعة الطائرة الروسية قد قال في وقت سابق إن الشركة ستسلم إيران مئة طائرة سوخوي نفاثة متطورة اس اس جي بمجرد رفع الحظر .

وقال تاراسانكوف ، رئيس مجلس إدارة الشركة: "هذه الاتفاقية مربحة لنا بشكل كبير". "لقد تفاوضنا على تسليم هذه الطائرات ونتوقع تسليم 100 طائرة نفاذه متطورة قريبًا."