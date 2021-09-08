هاشتاغ.. وتهدينا الحياة أضواء في آخر النفق + فيديو

العالم - فلسطين

من هم الأسرى الأحرار، الذين ضربوا المنظومة الأمنية للاحتلال الإسرائيلي في مقتل؟

ومع انتشار خبر تمكن الأسرى الستة من الخروج من السجن، عمت أجواء الفرحة في الأراضي الفلسطينية لاسيما لدى أهالي الأسرى الأحرار.

#نفق­­_الحرية هاشتاغ سجل ترندنغ في أكثر من دولة احتفالا وتقديرا للعمل البطولي الذي قام به الأسرى الستة.

في هذا السياق غرد "فيصل الأشمر": أحد الصحفيين يقول إنه تجول في سوق تل أبيب ليجد أن الكثير من الإسرائيليين يبدون إعجابهم بهؤلاء الأسرى على حنكتهم ومستوى عقليتهم الأمنية التي حطمت منظومة كيانهم التي يتباهى بها أمام العالم.

"سندس نصار" بدورها غردت متوجهة لكيان الاحتلال: كان نفسي أقول دمتم متعلم عليكم بس منتوش دايمين ولا حاجة، أنتم إلى زوال، الاحتلال إلى زوال، وهترجع فلسطين حرة عربية صباح الخير تاني أيام الهروب الكبير.

"أميرة" أيضا كان لها تعليق: قاوم عزيزي الحر قاوم حتى لو وصلت ممزقا إن لذة الوصول سترممك.

أخيرا مع "ربى دجني" التي كتبت: بعيدا عن الفخر وعن فرحتي بالخبر الله يحميهم، ويعمي عيونهم عنهم يا رب... اللي صار بيعلمنا أنه لازم الواحد يجرب وما يستسلم ويحط عوائق، مهما طالت المسافة وبعد الهدف وتأخرت لتوصل بس بالنهاية بتوصل بقوة إرادتك وإصرارك.

ما قام به الأسرى الستة ألهم الكثير من الرسومات التي تداولها الناشطون.. في هذا الرسم المعبر والذي كتب فيه.. بملعقة وسكين شقينا للحرية دروب.

الرسم التالي يصور آثار خروج الأسرى من النفق المرسوم في قلب علم الكيان الإسرائيلي في إشارة إلى ضرب المنظومة الأمنية لهذا الكيان.

أيضا في هذا الرسم لنفق الحرية وكتب في آخره.. وتهدينا الحياة أضواء في آخر النفق.

أخيرا مع هذا الرسم المعبر لعملية خروج الأسرى من السجن.

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