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إيران تمتلك حوالي 10 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%

إيران تمتلك حوالي 10 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%
الأربعاء ٠٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٢٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن "إيران تمتلك حوالي 10 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%".

العالم - ايران

وأوضحت الوكالة في تقرير أعدته أن "مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتضمن ما يقدر بنحو عشرة كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%".

وكانت الوكالة أفادت في 17 أغسطس الماضي بأن "إيران عجلت تخصيب اليورانيوم لديها إلى نسبة قريبة من تلك اللازمة لصنع السلاح النووي" بحسب تعبيرها.

وأضافت أن "طهران لجأت من أجل هذا الغرض إلى مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي المتطورة يخصب أحدهما اليورانيوم إلى درجة نقاوة 60%".

وأفادت في تقريرها المرفوع إلى الدول الأعضاء فيها بأن إيران كانت تستخدم مجموعة مؤلفة من 164 جهاز طرد مركزي "آي آر-6" للتخصيب لما يصل إلى 60% في مفاعل فوق الأرض في نطنز.

ولم يشر البيان الى ان هذه الخطوة الايرانية جاءت بعد عامين من انسحاب امريكا من الاتفاق النووي وتقاعس الاطراف الاخرى للاتفاق ما حدا بطهران الى اتخاذ خطوات تضمن من خلالها حقوق الشعب الايراني .

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